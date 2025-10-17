Cómo la ergonomía está redefiniendo la seguridad en los almacenes de México

Las lesiones musculoesqueléticas, derivadas de tareas repetitivas y del manejo manual de cargas, se han convertido en la principal causa de ausentismo laboral en el sector logístico. Este “accidente invisible” no solo se traduce en primas de riesgo más altas y posibles multas, sino en una drástica caída de la productividad y la moral del equipo.

El costo real de seguir usando un patín manual

El patín hidráulico manual ha sido el pilar de la logística durante décadas, pero su uso intensivo tiene un precio oculto. El esfuerzo físico requerido para poner en movimiento y detener cargas que superan la tonelada es una de las principales fuentes de riesgo ergonómico. Esta situación no solo expone a las empresas a un mayor índice de lesiones, sino que las coloca en una posición vulnerable frente a la normativa.

La clave para una operación moderna y segura es reducir al mínimo el esfuerzo físico del operador. El objetivo no es que el trabajador sea más fuerte, sino que la tecnología haga el trabajo pesado. Esto no solo es una buena práctica, es un requisito para cumplir cabalmente con la NOM-006-STPS, que regula el manejo de materiales y previene riesgos ergonómicos.

La tecnología como la mejor póliza de seguro operativo

Reducción de lesiones: La automatización del esfuerzo reduce casi a cero las torceduras, lumbalgias y lesiones de hombro.

La automatización del esfuerzo reduce casi a cero las torceduras, lumbalgias y lesiones de hombro. Aumento de la productividad: Un operador que no sufre fatiga física mantiene un ritmo de trabajo constante y eficiente durante toda su jornada.

Un operador que no sufre fatiga física mantiene un ritmo de trabajo constante y eficiente durante toda su jornada. Mayor retención de personal: Un entorno de trabajo seguro y moderno es un factor clave para atraer y retener talento en un sector con alta rotación.

La electrificación: una inversión en personas y en rentabilidad

La transición hacia la electrificación es la respuesta más directa a este desafío. Equipos como los modernos patines eléctricos permiten que un solo operador mueva cargas de hasta 3 toneladas con la punta de los dedos, eliminando por completo el esfuerzo de arrastre. El operador ya no empuja la carga, simplemente la dirige.

Para operaciones que requieren elevación, los apiladores eléctricos realizan el levantamiento de forma automática y segura, evitando las posturas forzadas que causan la mayoría de las lesiones de espalda. Firmas como Marconix, especializadas en equipos de carga, enfatizan que esta inversión no debe verse como un gasto, sino como una estrategia fundamental para garantizar la continuidad y eficiencia del negocio.

En conclusión, la verdadera seguridad en almacenes industriales ya no se mide por la cantidad de cascos y chalecos, sino por la inteligencia de sus herramientas. Proteger la salud ergonómica de los trabajadores se ha convertido en la inversión más rentable para la logística del siglo XXI.