Lowa, tiroteo en secundaria deja múltiples víctimas

Este jueves por la mañana se reportó un tiroteo en una escuela secundaria de Perry, Lowa, el primer día de clases tras un periodo de vacaciones.

El tiroteo fue confirmado a ABC por las autoridades locales de Perry, ubicada en los suburbios de Des Moines, por la mañana de este jueves. Aún no hay una cifra oficial de víctimas, aunque se esperan más de una según el diario local Des Moines Register.

Según reportes locales, la evacuación en la escuela comenzó a las 7:45 de la mañana, momento en el que también se confirmó la existencia de un tirador activo en las instalaciones de Perry High School, y el cual, según el aguacil del condado de Dallas, Adam Infante, murió en el lugar.

