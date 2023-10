Alfarismo: El legado imborrable en Jalisco

Alfarismo y la democracia, en su forma representativa, brinda una virtud que la distingue y eleva por encima de otras alternativas: la capacidad de limitar y extinguir el poder como mecanismo de protección de la sociedad. El poder nace a través del voto y se desvanece conforme a las leyes y nuevas elecciones. A pesar de no ser perfecta, la democracia ha demostrado ser un sistema capaz de gestionar el ascenso y descenso del poder, protegiendo los intereses de la sociedad.

En este contexto, Enrique Alfaro, el gobernador más influyente en décadas, ha dado inicio a este proceso. Tras un período de consultas y negociación política, ha designado a Pablo Lemus como el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, despejando así cualquier noción de un posible “Maximato”, es decir, de ejercer el poder desde las sombras. Durante meses, se especuló sobre el papel de Alfaro después de diciembre de 2024, pero está claro que no se considera a sí mismo un cacique político.

La decisión de impulsar a un candidato como Lemus, que nunca se ha identificado plenamente como “alfarista,” se basó en consideraciones de rentabilidad electoral, evitando un proceso de elecciones internas que podría desgastar tanto a él como a su movimiento.

¿Transferencia de la silla sin el bastón?

Sin embargo, surge una pregunta importante: ¿es posible ceder la silla sin ceder el bastón? En otras palabras, ¿la cabeza del gobierno y la persona que garantiza la continuidad política seguirán siendo la misma?

Un fragmento del tuit de Enrique Alfaro al despedirse de la política electoral dice: “a partir de mañana entrego la estafeta a quienes se quedan a construir el futuro de nuestro movimiento.” A diferencia de Andrés Manuel López Obrador, Alfaro habló en plural y no designó a un sucesor específico. No dijo que Lemus sería el portador del bastón. Es una decisión que plantea interrogantes sobre si el gobierno y la política seguirán estrechamente vinculados.

La dimensión simbólica en política

La política no se limita al poder y los intereses; también implica una dimensión simbólica. El acto simbólico en el que López Obrador entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum fue objeto de críticas, pero es importante comprender que la política tiene un componente simbólico significativo. Los movimientos políticos que han dejado huella no desaparecen de un día para otro. El cardenismo no murió con Manuel Ávila Camacho, el peronismo no se extinguió con Perón y el obradorismo perdurará más allá de López Obrador. De manera similar, el alfarismo como movimiento y mentalidad política difícilmente desaparecerá, independientemente de si Lemus o cualquier otro asume la gubernatura de Jalisco.

El alfarismo ya es una identidad política, resultado de un proceso político que lleva 15 años. En 2024 se cumplirán 15 años en los que Alfaro ha sido líder de la oposición o líder político de Jalisco. Esto no se reemplaza de la noche a la mañana. A pesar de que Alfaro ha sido un líder dominante, no llegó a esta etapa con una alineación débil. El alfarismo continuará existiendo, y muchos de sus miembros han construido capital político a nivel local y nacional.

El futuro del alfarismo

El liderazgo de Clemente Castañeda es indiscutible, pero no está solo. Un grupo de personas cercanas a Alfaro desempeñarán un papel relevante en el futuro. El alfarismo seguirá influyendo en el poder partidista e institucional, pero la ciudadanía tendrá la última palabra sobre si apoyar o no a Movimiento Ciudadano. Como en cualquier transición de poder, el proceso será un desafío y una oportunidad para el movimiento y la política en Jalisco.

Conclusión del Alfarismo

La decisión de Enrique Alfaro de designar a Pablo Lemus como candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernativa de Jalisco marca un hito importante en la política del estado. Si bien Alfaro se aleja de la política electoral, su influencia y el legado del alfarismo perdurarán. La democracia, con su capacidad de cambio y renovación, continuará su curso, y la ciudadanía será la encargada de decidir el futuro político de Jalisco.

