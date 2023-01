Lista completa: Premios Oscar 2023

Llego el momento de la temporada de premios m谩s importante para el cine, los Premios Oscar 2023. Para esta ocasi贸n, los encargados de anunciar la lista oficial, fueron Rizo Ahmed (Sound of Metal) y Allison Williams (M3gan).

Con un total total de 11 nominaciones tenemos a Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, seguida de Sin Novedad en el Frente y The Banshees of Inisherin en un empate con 9 candidaturas cada una.

La gran sorpresa de la noche fue El Triangulo de la Tristeza de Ruben 脰stlund, obteniendo nominaciones como mejor pel铆cula y mejor direcci贸n.

La fecha de los Premios Oscar 2023 llegara el 13 de marzo en la direcci贸n de Jimmi Kimmel, descubriendo quienes eran los grandes ganadores de esta edici贸n.

A continuaci贸n: la lista completa de nominados a los Premios Oscar 2023

Nominaciones Premios Oscar 2023

Mejor pel铆cula

-Sin novedad en el frente

-Avatar: el sentido del agua

-Almas en pena de聽Inisherin

-Elvis

-Todo en todas partes al mismo tiempo

-Los Fabelman

-T谩r

-Top Gun: Maverick

-El tri谩ngulo de la tristeza

-Ellas hablan

Mejor direcci贸n

-Martin McDonagh por Almas en pena de聽Inisherin

-Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

-Steven Spielberg por Los Fabelman

-Todd Field por T谩r

-Ruben Ostlund por El tri谩ngulo de la tristeza

Mejor actor

-Austin Butler por聽Elvis

-Colin Farrell por聽Almas en pena de Inisherin

-Brendan Fraser por聽La Ballena

-Paul Mescal por聽Aftersun

-Bill Nighy por聽Living

Mejor actriz

-Cate Blanchett por聽T谩r

-Ana de Armas por聽Blonde

-Andrea Riseborough por聽To Leslie

-Michelle Williams por聽Los Fabelman

-Michelle Yeoh por聽Todo en todas partes al mismo tiempo聽

Mejor actor de reparto

-Brendan Gleeson por Almas en pena de聽Inisherin

-Brian Tyree Henry por聽Causeway

-Judd Hirsch por Los Fabelman

-Barry Keoghan por Almas en pena de Inisherin

-Ke Huy Quan por Todo en todas partes al mismo tiempo聽

Mejor actriz de reparto

-Angela Bassett por Black Panther:聽Wakanda Forever

-Hong Chau por聽La Ballena

-Kerry Condon por聽Almas en pena de Inisherin

-Jamie Lee Curtis por聽Todo en todas partes al mismo tiempo聽

-Stephanie Hsu聽por聽Todo en todas partes al mismo tiempo聽

Mejor guion original

–Almas en Pena de聽Inisherin

-Todo en todas partes al mismo tiempo

-Los Fabelman

-T谩r

-El tri谩ngulo de la tristeza

Mejor guion adaptado

-Sin novedad en el frente

-Pu帽ales por la espalda: el misterio de Glass Onion

-Living

-Top Gun: Maverick

-Ellas hablan

Mejor pel铆cula internacional

-Close聽(Lukas Dhont, B茅lgica)

-Sin novedad en el frente聽(Edward Berger, Alemania)

-Argentina, 1985聽(Santiago Mitre, Argentina)

-EO聽(Jerzy Skolimowski, Polonia)

-The Quiet Girl聽(Colm Bair茅ad, Irlanda)

Mejor pel铆cula documental

–All That Breathes

-All the Beauty and the Bloodshed

-Fire of Love

-A House Made of Splinters

-Navalny

Mejor pel铆cula de animaci贸n

–Pinocho

-鈥Marcel the Shell with Shoes On

-El gato con botas: el 煤ltimo deseo

-El monstruo marino

-Red

Mejor montaje

-Almas en pena de Inisherin

-Elvis

-Todo a la vez en todas partes

-T谩r

-Top Gun: Maverick

Mejor fotograf铆a

-Sin novedad en el frente

-Bardo

-Elvis

-Empire of light

-T谩r

Mejor dise帽o de producci贸n

–Sin novedad en el frente

-Avatar: el sentido del agua

-Babylon

-Elvis

-Los Fabelman

Mejor vestuario

-Babylon

-Black Panther:聽Wakanda Forever

-Elvis

-Todo en todas partes al mismo tiempo

– El viaje a Par铆s de la se帽ora Harris

Mejor maquillaje y peluquer铆a

–Sin novedad en el frente

-The Batman

-Black Panther: Wakanda Forever

-Elvis

-La ballena

Mejor banda sonora

-Sin novedad en el frente

-Babylon

-Almas en pena de聽Inisherin

-Todo en todas partes al mismo tiempo

-Los Fabelman

Mejor canci贸n original

-Applause聽de聽Tell It like a Woman

-Hold My Hand聽de聽Top Gun: Maverick

-Lift Me Up de聽Black Panther: Wakanda Forever

-Naatu Naatu de聽RRR

-This Is A Life de聽Todo en todas partes al mismo tiempo聽

Mejor sonido

–Sin novedad en el frente

-Avatar: el sentido del agua

-The Batman

-Elvis

-Top Gun: Maverick

Mejores efectos visuales

–Sin novedad en el frente

-Avatar: el sentido del agua

-The Batman

-Black Panther: Wakanda Forever

-Top Gun: Maverick

Mejor cortometraje de ficci贸n

-An Irish Goodbye

-Ivalu

-Le Pupille

-Night Ride

-The Red Suitcase

Mejor cortometraje de animaci贸n

-The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

-The Flying Sailor

-Ice Merchants

-My Year of Dicks

-An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Mejor cortometraje documental

-The Elephant Whisperers

-Haulout

-How Do You Measure a Year?

-The Martha Mitchell Effect

-Stranger at the Gate