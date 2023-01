Alejandro G. Iñárritu, Cuarón y Del Toro regresan a los premios Óscar 2023

Los mexicanos Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro vuelven a hacer historia al ser nominados a los premios Óscar 2023, cuya ceremonia se llevará a cabo el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, a las 18:00 horas.

Allison Williams (Megan) y Riz Ahmed (Sound of Metal) se pusieron de gala este martes para presentar la lista completa de nominados de la nonagésima quinta edición de los premios Oscar.

Entre las películas nominadas están Todo en todas partes al mismo tiempo, con 11 nominaciones; seguida de Sin novedad en el frente y The Banshees of Inisherin, con nueve nominaciones cada una, y por primera vez Brendan Fraser fue nominado como Mejor Actor por The Whale.

Sin embargo, la sorpresa para México fue cuando se anunció que los mexicanos Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón también estarían nominados a los premios Óscar.

Segunda vez que los tres mexicanos acuden a la gala

Por segunda ocasión, los tres mexicanos estarán presentes en la ceremonia realizada en Los Ángeles, donde se premian las mejores producciones de Hollywood.

A pesar de que cada uno ha recibido el Oscar por sus respectivas películas, fue en 2007 cuando los tres coincidieron en el evento: Guillermo del Toro con El laberinto del fauno; Alfonso Cuarón con Niños del hombre, y Alejandro G. Iñárritu con Babel.

En aquella ocasión la película del tapatío González Iñárritu recibió tres galardones, mientras que Iñárritu solo recibió uno.

Esta vez Guillermo del Toro está nominado por su película Pinocchio en la categoría de “Mejor Película Animada”. Esta es la primera película del mexicano stop-motion, que tardó más de 15 años en realizarla.

La película ya fue premiada en esta categoría tanto en los Globo de Oro como en los Critics Choice Awards.

González Iñárritu fue nominado a Mejor Fotografía por Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, película protagonizada por Daniel Giménez Cacho y que dio una de las mejores escenas de baile de 2022.

Alfonso Cuarón obtuvo la nominación al mejor cortometraje de acción real con Le pupille, en donde es productor.

En México podrás ver la transmisión a través de TV Azteca y TNT y Jimmy Kimmel regresará como conductor en esta edición.

Tanto la película de Guillermo del Toro como de Iñárritu están disponibles en Netflix, mientras que Le pupille se encuentra en Disney Plus.