Líder del Partido Democrático Lee Jae-myung, fue apuñalado en el cuello

El líder opositor del Partido Democrático (PD), Lee Jae-myung, fue apuñalado durante un encuentro con los periodistas en la ciudad de Busan. Donde ha sido operado y se recupera en un hospital cercano de la ciudad, bajo la unidad de cuidados intensivos y se reporta estable.

Aún así, el ataque ocurrió en la mañana del 2 de enero, durante una visita que el líder opositor realizaba al lugar; ya que se construirá el nuevo aeropuerto de Busan, Corea del Sur, como uno de sus objetivos para los comicios del 2024 de este país.

De esta manera, en medio de la multitud, un hombre de 68 años, que fue identificado por las autoridades de Busan Pues la persona ‘Kim’, se acercó a Lee Jae-myung, con gafas y una máscara que se leía: “Yo soy Lee Jae-myung”, donde se mezcló con la prensa.

Quick thoughts: In S. Korea, as in many countries, ardent political supporters exist. What sets it apart is the unique phenomenon of politicians having dedicated fan clubs. The man who stabbed Lee Jae-myung clearly pretended to be one of those fans wearing a paper crown. https://t.co/aUfEMyd2yH pic.twitter.com/uYwjr8Y3IP

— Raphael Rashid (@koryodynasty) January 2, 2024