Japan Airlines chocó con un avión de la Guardia Costera

Después del terremoto que se registró el día de ayer dejando el saldo de 57 personas muertas y se desconoce el número de heridos, pues en la mañana de este martes 2 de enero del 2024 se registró un choque en el Aeropuerto de Tokyo, Japón.

Los 379 pasajeros y tripulantes que iban en un vuelo de la Aerolínea japonesa Japan Airlines fueron evacuados sanos y salvos. Luego de que la aeronave estallara en llamas donde chocó con una avión de la Guardia Costera que viajaban al menos cinco personas.

Además en el video se dieron a conocer el fuerte choque de las aeronaves donde fueron consumidos por las llamas en el Aeropuerto de Tokyo, Japón.

BREAKING: Japan Airlines plane with 367 people on board collides with Coast Guard plane at Tokyo Airport pic.twitter.com/ANheXFC2Ny

— BNO News (@BNONews) January 2, 2024