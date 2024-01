Ishikawa, Japón sufre un terremoto de magnitud de 7.6 

Empezando el 2024 en la prefectura de Ishikawa, Japón registró un terremoto con una magnitud de 7.6, donde se activó la alerta de tsunami, donde miles de personas no pudieron refugiarse en los albergues y se confirmó la muerte de 57 personas y se continúa los labores de búsquedas.

De igual forma, se desconoce el número indeterminado de personas que se encuentran atrapadas bajo los escombros de edificios derrumbados de la prefectura. Además, el terremoto se produjo alrededor de las 16:10 horas, momentos después, se habían emitido advertencias de tsunami, ya que se desactivo en 3 horas.

En las red social (Twitter) se circuló algunos videos e imágenes del momento exacto del terremoto de 7.6 en Japón.

Cell phone cameras captured the moment a 7.6 magnitude earthquake struck Japan, triggering a tsunami warning for the coastal areas of Ishikawa, Niigata and Toyama. pic.twitter.com/I5GS4jl3je

Por otro lado, se habla de al menos 80 réplicas, por el terremoto del 2024, ya que se desconoce los daños totales de infraestructuras, también este día el número de fallecidos sigue aumentando a 57, según el medio de comunicación de NHK News.

Al mismo tiempo, las autoridades de Suzu, ciudad cercana de Ishikawa reportaron el derrumbe de edificios, casas y postes eléctricos. Generalmente, las principales autopistas cercanas al epicentro fueron cerradas y más de 36. 000 hogares se quedaron sin suministro eléctrico y pérdidas materiales.

Ahora bien, en un video de un usuario X (Twitter) Yurutturi, subió un video donde el terremoto de 7.6

sacude un jardín de la prefectura, luego de los diseños faroles de piedra y pilares de piedra se empieza a mover con intensidad ocasionado ocasionando algunas pérdidas.

Más video del terremoto de ayer

This is a video taken immediately after the earthquake in Kanazawa City, #Ishikawa Prefecture.#Japan #earthquake #PrayForJapan pic.twitter.com/1f4isyzXUg

