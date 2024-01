Rafael Nadal está de regreso en el Open 250 de Brisbane

Está de regreso el tenista español Rafael Nadal, luego de un año sin actividad en el ATP Tenis, al derrotar a Dominic Thiem. Pues el Open 250 de Brisbane, tras derrotar al austriaco, por 7-5 y 6-1, en 1 hora y 29 minutos duró el partido.

Además ha ganado también en 15 de sus 16 regresos anteriores por lesión donde solamente tuvo una derrota ante Borna Coric en 2022; de esta forma, en el inicio de la vigesimocuarta temporada como profesional, Nadal jugó como uno de sus mejores partidos ante su público.

Como se ha notado, estos dos tenistas se han enfrentado en 15 juegos, con un balance de nueve victorias para Nadal, mientras seis para Thiem, pues en el último partido fue en 2020 en la ATP Finals donde el austriaco se llevó el duelo.

En este sentido, el tenista español de 37 años Rafael Nadal, regresó este 2024, después de casi un año sin jugar; debido a que su último encuentro fue el 18 de enero de 2023 en la segunda ronda del Open de Australia donde perdió con McDonald.

De igual manera, el se encuentra el el número 670 del ranking mundial de ATP y su principal objetivo recuperar su confianza. En primera instancia, Nadal se lleva el primer set (7-5) donde salvó tres bolas de Thiem, pero no pudo con la cuarta entrega.

Luego en el segundo set (6-1) donde estuvo un juego cerrado y una manera de jugar de Rafael Nadal en la que cerró con victoria; lógicamente, Thiem bajó mucho el nivel de juego en este set, en la cual no hizo nada y fue superado por el español.

Players charging to victory on Day 3 💪 Let’s gooooo!

#BrisbaneTennis powered by @EvieNetworks pic.twitter.com/ua4pHczXEb

— Brisbane International (@BrisbaneTennis) January 2, 2024