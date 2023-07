Resultados de la primera semana de la Leagues Cup 2023

Resultados de la Jornada 2 de 3 de la Leagues Cup 2023 entre la Major League Soccer y la Liga MX, pues bien estos partidos se están jugando en territorio estadounidense y con las sorpresas de varios equipos al dominar ciertas ligas de sus países.

Ahora bien, al momento los equipos han sorprendido a la Liga MX son: Inter Miami de Lionel Messi como estrella de la MLS, además, con la victoria de Minnesota y Montreal, mientras la Liga MX el equipo que dejó boca abierta fue Mazatlán, Atlas y Club León.

