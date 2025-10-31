Lady Profeco reaparece tras el escándalo que sacudió a México

En 2013, el nombre de Andrea Benítez se volvió viral en México. Su caso recorrió medios y redes sociales luego de un incidente en un restaurante de la colonia Roma. La joven utilizó sus influencias para clausurar el lugar, después de que se le pidiera esperar una mesa. Así nació el apodo que la marcaría: “Lady Profeco”. Andrea resultó ser hija de Humberto Benítez Treviño, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Su conducta fue vista como un abuso de poder y generó una ola de críticas. En pocas horas, “Lady Profeco” se convirtió en tendencia y símbolo de prepotencia en redes.

El escándalo que alcanzó a la Profeco

El restaurante afectado fue Máximo Bistrot, uno de los más populares de la Roma. Según los reportes, Andrea exigió atención inmediata. Al no conseguirla, habría ordenado a inspectores de Profeco clausurar el local. El hecho desató indignación. Usuarios de Twitter y Facebook llenaron la red con memes y mensajes de protesta. El escándalo llegó hasta el entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien ordenó una investigación formal. Padre e hija ofrecieron disculpas públicas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Humberto Benítez Treviño perdió su cargo como titular de la Profeco, y el caso se convirtió en ejemplo de cómo el internet podía influir en decisiones políticas.

¿Qué fue de “Lady Profeco”?

Después del escándalo, Andrea Benítez decidió alejarse por completo del ojo público. Cerró sus redes sociales y dejó de aparecer en medios. Desde entonces, poco se sabe sobre ella. En su momento, Andrea era muy activa en Twitter, pero optó por mantener su perfil privado. Con el paso de los años, “Lady Profeco” desapareció del debate digital. No hay registros de que haya vuelto a involucrarse en la política o en algún negocio público.

El regreso discreto de Humberto Benítez Treviño

Aunque perdió su puesto, Humberto Benítez Treviño regresó más tarde a la vida política. Ocupó cargos como presidente del Consejo Directivo de la Fundación de la Universidad Autónoma del Estado de México y jefe de asesores del Poder Judicial. Su regreso fue discreto, pero el caso de su hija siguió recordándose como un símbolo de los excesos del poder y la presión social en la era digital.

Un episodio que marcó el inicio de una era viral para Lady Profeco

El caso de “Lady Profeco” marcó un antes y un después en México. Fue uno de los primeros ejemplos de cómo las redes sociales podían exhibir y sancionar un abuso de autoridad. Desde entonces, el término “Lady” o “Lord” se usa para describir comportamientos similares. Más de una década después, el nombre de Andrea Benítez sigue asociado a uno de los primeros escándalos virales del país. Su historia es recordada como un punto de partida en la cultura digital mexicana, donde la opinión pública tiene más poder que nunca.