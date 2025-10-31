Manto de Jesús divide a la ciencia y la fe con nuevos hallazgos

El Manto de Jesús, también conocido como Sábana Santa de Turín, es una de las reliquias más estudiadas y debatidas de la historia. Se trata de una sábana de lino de 4.20 por 1.10 metros, en la que aparece impresa la silueta de un hombre con marcas de heridas. Para millones de creyentes, esa figura corresponde al cuerpo de Jesucristo tras su crucifixión. Más allá de su valor religioso, el Manto Sagrado ha sido objeto de múltiples estudios científicos que buscan responder una pregunta que lleva siglos sin resolverse: ¿es realmente la tela que envolvió el cuerpo de Jesús o una falsificación medieval?

Un símbolo de fe con raíces antiguas

El Manto de Jesús se menciona de manera indirecta en la Biblia. En el Evangelio de Mateo (27:57-59) se relata cómo José de Arimatea envolvió el cuerpo de Jesús en una sábana limpia antes de colocarlo en el sepulcro. Según los registros históricos, el primer testimonio documentado de la reliquia data de 1353, cuando el caballero francés Geoffroy de Charny colocó la tela en una iglesia de Champagne, Francia. Décadas después, el Manto de Jesús fue trasladado varias veces hasta llegar, en 1578, a su ubicación actual en la Catedral de San Juan Bautista, en Turín, Italia. Durante su trayecto, la sábana sobrevivió incendios y guerras. Uno de los más graves ocurrió en 1532, cuando estuvo a punto de ser destruida por el fuego.

La primera investigación del Manto Sagrado

El interés científico por el Manto de Jesús comenzó en 1898, cuando el fotógrafo italiano Secondo Pia logró capturar una imagen negativa de la sábana. Para sorpresa de todos, el negativo mostraba un rostro humano con gran detalle. El hallazgo provocó un enorme debate. Algunos científicos lo consideraron una prueba de autenticidad; otros, una coincidencia óptica. Sin embargo, las fotografías de Pia marcaron el inicio de un estudio que continúa hasta nuestros días. El escritor Mark Oxley, en su libro “El reto del Manto: Historia, Ciencia y la Sábana Santa de Turín”, afirmó que “manchas de sangre y heridas pueden verse claramente”, lo que reforzó la creencia de que el manto estuvo en contacto con un cuerpo humano crucificado.

Ciencia y controversia por el Manto de Jesús

Con el paso de los años, nuevas investigaciones buscaron comprobar si la imagen del Manto de Jesús fue producto de un proceso natural o de una falsificación. En 1969, el arzobispo de Turín permitió por primera vez un análisis exhaustivo de la tela. Un grupo de expertos conocido como STURP (Shroud of Turin Research Project) aplicó rayos X, pruebas químicas y análisis de fluorescencia durante 120 horas. Los resultados fueron sorprendentes: no encontraron pigmentos, pinturas ni colorantes, descartando que la imagen hubiera sido creada manualmente. El informe del equipo concluyó que “no existen métodos químicos o físicos conocidos que expliquen la formación de la imagen”, lo que aumentó el misterio en torno al Manto de Jesús.

Nuevos hallazgos y postura del Vaticano

En 2011, la Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sustentable de Italia presentó los resultados de una investigación que duró cinco años. Según el estudio, la Sábana Santa no es una falsificación medieval. Los científicos afirmaron que la tela data del siglo I después de Cristo y que los rastros hallados en ella son orgánicos, principalmente sangre humana. Además, confirmaron la ausencia total de pigmentos o tintes artificiales, lo que sugiere que la imagen no fue creada por la mano del hombre. Estos hallazgos fueron presentados al Vaticano, que reconoció el valor histórico y espiritual del Manto de Jesús, aunque sin declararlo oficialmente como prueba física de la resurrección.

Fe y ciencia frente a un mismo misterio del Manto de Jesús

El debate sobre el Manto de Jesús sigue abierto. Para unos, representa una evidencia tangible del milagro de la resurrección. Para otros, un enigma científico que aún no encuentra explicación. A más de dos mil años de la crucifixión, esta tela continúa despertando curiosidad, devoción y escepticismo. El Manto de Jesús sigue siendo, más que una reliquia, un puente entre la fe y la ciencia, entre lo divino y lo humano.