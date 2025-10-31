Corregidora y Colón activan operativo “Día de Muertos”

Los municipios de Corregidora y Colón activaron sus respectivos operativos de Día de Muertos, cuyo objetivo es garantizar la integridad física y patrimonial de los habitantes.

En Corregidora y Colón habrá diversas actividades relacionadas con el Día de Muertos, por lo que los efectivos policiacos estarán activos las 24 horas del día.

En Corregidora, la secretaria de Gobierno, Cristina Fernández de Cevallos y el secretario de Seguridad Pública, Ángel Rangel, dieron el banderazo de arranque del Operativo “Día de Muertos”, a fin de que las familias disfruten las celebraciones de forma segura y tranquila.

El operativo contempla acciones de prevención, vigilancia y control en los panteones municipales de Santa Bárbara y Pita, así como durante los eventos del Festival Huesos y Tradiciones 2025, que se llevará a cabo desde el 31 de octubre al 3 de noviembre.

En el panteón municipal de Santa Bárbara se esperauna asistencia de más de 14 mil personas el día 2 de noviembre y se contará con un despliegue especial de seguridad.

Asimismo, para los recorridos religiosos, se ha dispuesto un estado de fuerza de elementos y unidades de Protección Civil, Movilidad y Seguridad Pública para acompañar y resguardar a las y los asistentes.

Con el fin de mantener un ambiente de respeto, se recuerda a las y los ciudadanos de Corregidora que está prohibido ingresar a los panteones con bebidas alcohólicas, bocinas, músicos y objetos punzocortantes, así como realizar arreglos de albañilería o exhumaciones durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

En Colón ya se encuentra listo el operativo de seguridad para el “Día de Muertos”, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos que visiten los panteones municipales.

A través de sus elementos de Policía, Tránsito y Movilidad, y la Dirección de Protección Civil, se desplegarán diversas actividades con medidas preventivas y de seguridad en los panteones municipales, para prevenir cualquier situación de riesgo y brindar atención oportuna en caso de ser necesario.

Se exhorta a la población a seguir las recomendaciones y atender las indicaciones de las autoridades, para garantizar una celebración segura y tranquila.