La tarjeta dorada de Trump: residencia en EE.UU para millonarios

Desde su oficina en la Casa Blanca, Trump presentó la “tarjeta dorada”, un nuevo pase a la residencia permanente en EE.UU. dirigido exclusivamente a los más adinerados. Cinco millones de dólares es el costo de esta membresía de élite, que el expresidente justifica con su ya conocido enfoque empresarial.

Declaró que serán ricos y tendrán éxito, gastaran mucho dinero, pagarán muchos impuestos y emplearán a muchas personas y cree que va a ser extremadamente exitoso y con la seguridad de quien ve en la inmigración no un derecho, sino un negocio.

Trump: “We’re going to be selling a gold card. You have a green card, this is a gold card. We’re going to be putting a price on that card of about $5 million that’s going to give you green card privileges, plus.” pic.twitter.com/8iuYMOln2V

— The Post Millennial (@TPostMillennial) February 25, 2025