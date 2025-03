La nueva película de Street Fighter cambia de director

La nueva película live-action de Street Fighter sigue en producción, pero recientemente ha sufrido un cambio importante en su dirección. Inicialmente, el proyecto estaba en manos de los hermanos Danny y Michael Philippou, directores de Talk to Me, pero en junio de 2023 decidieron abandonar la producción debido a conflictos de agenda. Ahora, el encargado de dirigir la película será Kitao Sakurai, conocido por su trabajo en Bad Trip y The Eric André Show.

¿Qué esperar del nuevo director?

Sakurai tiene experiencia en proyectos con un enfoque en comedia y acción, pero también ha trabajado en adaptaciones de videojuegos, dirigiendo episodios de Twisted Metal y participando en la producción de la segunda temporada de Beef en Netflix. Su incorporación a Street Fighter sugiere que la película podría combinar acción y humor, lo que encajaría con el tono de la franquicia.

Capcom promete una adaptación fiel

A pesar del cambio de director, la película mantiene su fecha de estreno para el 20 de marzo de 2026, y Capcom ha asegurado que está profundamente involucrado en la producción. Esto refuerza la esperanza de que la película será fiel al material original, evitando los errores de adaptaciones previas como la infame versión de 1994 con Jean-Claude Van Damme.

¿Qué sabemos sobre la historia y el elenco?

Por ahora, no se han revelado detalles sobre la trama ni el elenco, pero se espera que la película incluya a personajes icónicos como Ryu, Ken, Chun-Li y Guile. Con Capcom supervisando la producción, los fans esperan una adaptación que capture la esencia del clásico de lucha y haga justicia a la franquicia.

Con el estreno programado para 2026, será interesante ver cómo evoluciona esta nueva versión de Street Fighter en la gran pantalla.

