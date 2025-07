La “Muerte” de Mafalda: La verdad sobre el final falso

La famosa historia sobre la muerte de Mafalda, en la que supuestamente es atropellada por un camión de sopa, es completamente falsa. Se trata de una viñeta apócrifa (no oficial) que se viralizó hace años. El propio creador, Quino, desmintió categóricamente este final. La verdadera última tira de Mafalda se publicó el 25 de junio de 1973, y en ella, la niña simplemente se despide de sus lectores, explicando que se tomará un “descanso”.

La Leyenda Urbana que se Negaba a Morir

Hay historias que, por su dramatismo o su ironía, se graban a fuego en la cultura popular, sin importar si son ciertas o no. Una de las más persistentes en el mundo del cómic hispano es la de la trágica muerte de Mafalda. La leyenda cuenta que, en la viñeta final de la icónica tira, la pequeña niña de pelo negro, tras celebrar que su madre no cocinará sopa, es arrollada fatalmente por un camión que, irónicamente, transporta su odiado platillo.

Es un final tan oscuro, tan cruel y tan contrario al espíritu del personaje que, precisamente por eso, se volvió viral mucho antes de que existiera el término. Se compartió en fotocopias, en cadenas de correos electrónicos y, más tarde, en redes sociales, dejando a miles de lectores con un nudo en la garganta. Pero, ¿es real esta historia? ¿Realmente Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, le dio un final tan sombrío a su creación más querida? La respuesta es un rotundo no.

El Origen de la Viñeta Falsa

La tira de la muerte de Mafalda es, en realidad, una de las primeras y más exitosas “fake news” del mundo del cómic. Se trata de una viñeta apócrifa, creada por un autor anónimo, probablemente en México, donde la historia caló con especial fuerza.

El dibujo imita el estilo de Quino, pero carece de su trazo fino y, sobre todo, de su ingenio. Es un final efectista, que busca el shock por el shock mismo, algo que el humorista argentino siempre evitó. El dibujante y amigo de Quino, Trino Camacho, lo explicó en una entrevista con el diario El País: “Esa tira no la hizo él, él nunca mató a Mafalda. Quino tenía un humor sensacional (…) y notas la inteligencia que tenía”.

Quino Desmiente el Rumor: “Mafalda no Murió”

El propio Quino, fallecido el 30 de septiembre de 2020, tuvo que desmentir esta leyenda urbana en múltiples ocasiones a lo largo de su vida. Cansado de que le preguntaran por el macabro final, el creador siempre fue tajante: él nunca mataría a su personaje.

Para Quino, Mafalda era mucho más que una niña contestataria; era un símbolo de la inocencia que cuestiona un mundo adulto lleno de contradicciones. Matarla habría sido una traición a ese espíritu. La idea de un final tan brutal y sin sentido iba en contra de toda su filosofía como artista.

El Verdadero Final de Mafalda: Una Despedida Elegante y Consciente

Entonces, ¿Cómo terminó realmente la tira? La verdadera última viñeta de Mafalda se publicó el 25 de junio de 1973 en el semanario argentino Siete Días Ilustrados. No hubo drama, ni camiones, ni sopa.

En ella, Mafalda reúne a sus amigos (Felipe, Susanita, Manolito, Miguelito y Libertad) frente a un pizarrón. Con su característica seriedad, les anuncia que han decidido darle “un descanso a los lectores”. Susanita, siempre preocupada por las apariencias, pregunta si eso está bien. Mafalda, mirando directamente al lector, responde que sí, porque “a fin de cuentas, nuestros lectores son buena gente”. La viñeta cierra con un agradecimiento y una pequeña advertencia sobre lo que podría pasarles si aparecieran en otro medio sin su permiso.

Fue una despedida elegante, consciente y, sobre todo, respetuosa con sus seguidores.

¿Por Qué Quino Dejó de Dibujar a Mafalda?

La decisión de poner fin a la tira en la cima de su popularidad fue puramente artística y personal. Quino sintió que estaba empezando a agotarse creativamente. En una entrevista con Televisión Española en 1977, lo explicó con su habitual honestidad:

“Tenía la sensación de que me estaba empezando a repetir y me parecía que era un poco deshonesto. No quería que mi historieta fuera una de esas que tienen cuarenta años y uno las lee por costumbre, pero ya sabe cómo acaban”.

Quino prefirió darle un final digno a su creación antes que verla decaer o convertirse en una parodia de sí misma. Aunque Mafalda dejó de publicarse como tira diaria, siguió “viva” a través de campañas de derechos humanos (como la de los Derechos del Niño de UNICEF) y en ilustraciones especiales que Quino creaba para causas que le importaban.

El Odio a la Sopa: Una Metáfora contra la Imposición

Uno de los rasgos más famosos de Mafalda es su profundo y visceral odio a la sopa. Cada vez que su madre se la servía, la escena se convertía en una batalla de ingenio y resistencia. Pero, ¿de dónde venía esa aversión?

En una entrevista con la BBC en 2004, Quino reveló el poderoso simbolismo detrás de este detalle. El odio de Mafalda por la sopa era, en realidad, una alegoría contra los regímenes militares y las dictaduras que asolaron el Cono Sur en esa época.

“Porque todo lo que impone normas estrictas y hay que hacerlo por obligación quita la libertad y eso es muy desagradable”, explicó.

La sopa, ese plato que se debe comer por obligación, “porque te hace bien”, sin cuestionar, representaba la imposición autoritaria. El rechazo de Mafalda no era un simple capricho infantil, sino un grito de rebeldía contra todo lo que se impone por la fuerza, coartando la libertad individual.

El Origen Inesperado de Mafalda

Curiosamente, el personaje que se convertiría en un ícono del pensamiento crítico nació con un propósito mucho más mundano: vender electrodomésticos. En 1963, a Quino le encargaron crear una tira cómica para una campaña publicitaria de la marca de electrodomésticos Mansfield. La única condición era que los personajes tuvieran nombres que empezaran con la letra “M”.

La campaña nunca se realizó, pero Quino se quedó con los bocetos de esa niña de pelo abultado y mente afilada. Un año después, en 1964, la tira se publicó por primera vez en el semanario Primera Plana, y el resto es historia. Los libros de Mafalda han vendido más de 20 millones de copias y han sido traducidos a 26 idiomas, demostrando que sus preguntas y preocupaciones siguen siendo tan vigentes hoy como lo eran hace 60 años.

La historia sobre la supuesta muerte de Mafalda es un claro ejemplo de cómo una mentira bien contada puede viajar más rápido que la verdad. Pero el verdadero legado de Quino no es un final trágico, sino una obra inmortal que nos sigue invitando a cuestionar el mundo, a reírnos de nuestras propias contradicciones y, por supuesto, a desconfiar siempre de la sopa.

