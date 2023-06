Kylian Mbappé anunció que no desea renovará con el PSG

El delantero francés Kylian Mbappé le ha comunicado al Club Paris Saint Germain (PSG), que no ejecutará su cláusula de renovación. La información fue dada a conocer por L’Équipe este lunes, una noticia no agradable al equipo de PSG analizará en venderlo en este mercado de verano.

Asimismo, el delantero aseguró que no tenía intención de ejecutar la cláusula de un año suplementario que disponía en su contrato con el PSG, aún así se debía activar del 31 de julio, con la presión del equipo donde se está planteando en venderlos en este mes.

Kylian Mbappé saga on again 🔛🇫🇷

◉ Situation very tense, club furious;

◉ PSG surprised with Kylian timing;

◉ Club has contingency plan in case he leaves now;

◉ NO chance to leave for free;

◉ PSG did not expect leaks as talks were ongoing.

🎥 https://t.co/gMwaz1G1rI pic.twitter.com/fM4LH8NBP0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023