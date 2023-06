¡Manchester City se consagra campeón de la Champions League!

Se jugó la final de la Champions League el equipo de Manchester City contra el Inter de Milán, solo uno levantara la Orejona, pues este vibrante encuentro en el Estadio Olímpico Atatürk en Estambul, Turquía será el cierre de esta final y conocer al ganador del torneo.

El gol del partido que le dio la victoria y el primer título de la historia para el Manchester City en la Champions League; El jugador Rodrigo fue como el mejor del partido pero el que se llevó los reflectores es Pep Guardiola el único entrenador en conseguir dos tripletes.

Man City have done it! 🏆 #UCLfinal pic.twitter.com/kU6ok68vgP

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 10, 2023