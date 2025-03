Kuri entrega rehabilitación de vialidades en Puerta Real

El gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, encabezaron la entrega de la rehabilitación de vialidades en el fraccionamiento Puerta Real.

Dicha acción representó una inversión de 7.9 millones de pesos y beneficiará a seis mil 250 habitantes.

Durante su mensaje, el mandatario estatal compartió que cada día de su gestión se trabaja para dejar un mejor Querétaro, y en Corregidora se cuenta con un edil muy comprometido y con ciudadanas y ciudadanos muy exigentes que buscan el bien común.

“Siempre digo que cuando yo era empresario me gustaba tener clientes muy exigentes porque me hacían ser mejor empresario y como servidor público me gusta tener ciudadanos muy exigentes, porque nos hacen ser mejores servidores públicos.

“No nos conformemos, Querétaro merece más, debemos de aspirar a más y démosle mucha guerra al alcalde, mucha guerra al gobernador, pero sobre todo, participen”, puntualizó Kuri.

El alcalde recordó a su vez que esta obra se logró con parte del recurso estatal extraordinario que el gobernador anunció para Corregidora a finales de 2024. En este marco, indicó que en un esfuerzo conjunto, que sume el presupuesto municipal con el del Estado, se seguirán atendiendo las necesidades de los vecinos de la zona.

“Por eso cuando el gobernador en septiembre, octubre del año pasado nos da la gran noticia de que venían 32 millones de pesos a Corregidora, extraordinarios para octubre, noviembre y diciembre, fue que decidimos destinar cerca de ocho millones de esa bolsa para poder rehabilitar este circuito de Puerta Real, y les quiero decir que esta es digamos la primera obra de la administración que hacemos aquí, pero no será la última”, subrayó.

La secretaria de Obras Públicas del municipio de Corregidora, Viridiana Nava Rodríguez, informó que los trabajos consistieron en la modernización de superficie de rodamiento en un área de 13 mil 778 metros cuadrados, equivalente a una longitud cercana a 1.7 kilómetros en vialidad con sección promedio de ocho metros.

Además, consideraron escarificado de pavimento existente, colocación de carpeta de concreto asfáltico, señalamiento horizontal, divisora de carril y marimbas de cruce peatonal. Instalación de botones y pintura en guarnición; así como renivelación de tapas en pozos de visita.

