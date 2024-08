Comienzo nuevo ciclo escolar en la Secundaria n°1

El día de hoy inicia un nuevo ciclo para muchos alumnos a nivel secundaria y obviamente, la más solicitada en recibirlos, la Secundaria General n°1 abrió sus puertas temprano para recibir a muchos jovenes que hoy inician este nuevo escalón en su vida estudiantil.

Desde antes de las 7 am. Las puertas de la secundaria recibieron tanto a padres de familiar y chicos de todos los grados, en la entrada se le dio primero el paso a los alumnos de 2do y 3er año para que fueran directo a sus nuevos salones de este semestre y no hubiera complicaciones, después se le dio oportunidad que los nuevos alumnos entraran en una fila acompañados de sus padres quienes se ubicaron en el patio principal donde ya había algunas sillas aunque no fueron suficientes.

Los minutos pasaban puesto que primero, los chicos de 1ro de secundaria recibirían su caja con útiles y un uniforme, la cual es un apoyo para muchas familias. Para las 7:30 a la secundaria llego el Gobernador Mauricio Kuri acompañado de su séquito y saludando tanto a profesores como alumnos y padres. Siendo él quien ayudará también a entregar varias cajas de materiales.

La recepción fue rápida, algunos consiguieron su caja al momento pero los que no, no debía preocuparse pues toda la semana se entregarían al igual que para los demás grados. el Gobernador al terminar con los materiales pasó a dar un recorrido rápido a varios salones para saludar a los demás alumnos e incluso se tomo selfies con varios chicos y padres.

Al terminar, algo nerviosos, los chicos fueron acomodándose en filas con sus respectivos grupos y tutores, para luego ser llevados a conocer las instalaciones de lo que será su espacio los siguientes 3 años junto con nuevos compañeros y a la vista de muchos padres orgullosos que dejaron la secundaria con mucho sentimiento ante esta nueva etapa de sus hijos.