Agustín Dorantes y la regulación del uso de redes sociales en menores es el tema que abordaremos a continuación, luego de una charla en exclusiva con el Senador de Querétaro.

Entrevistador: Senador, recientemente el gobernador Mauricio Kuri envió una iniciativa para prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años y regularlo en adolescentes de 15 a 17 años con la autorización de sus padres. ¿Cuál es su postura sobre esta propuesta?

Senador Agustín Dorantes: Me parece una gran propuesta del Gobernador Kuri porque busca proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes en un entorno digital que, si bien ofrece muchas oportunidades, también presenta riesgos significativos. Como sociedad, debemos reflexionar profundamente sobre el impacto que las redes sociales tienen en el desarrollo de los menores, especialmente en su salud mental y emocional.

Agustín Dorantes y la regulación del uso de redes sociales en menores

Las estadísticas son alarmantes: El 70% de los niños tienen acceso a redes sociales y a 1 de cada 4 de ellos les han pedido fotos personales, a 1 de cada 3 de ellos los ha contactado un extraño para verse físicamente (INEGI) .

E: ¿Cuáles son los principales riesgos que se han identificado en el uso de redes sociales por parte de los menores?

AD: Hay múltiples estudios que demuestran que el uso excesivo de redes sociales en menores puede generar ansiedad, depresión, problemas de autoestima e incluso trastornos del sueño. Datos de la Secretaría de Salud federal revelan quelos menores de edad la ansiedad se ha incrementado en 15% y la depresión 18% en los últimos años.

El acceso sin restricciones expone a los niños a contenidos inadecuados, violencia, pornografía y situaciones peligrosas como el ciberacoso, la explotación infantil, el grooming. Es una realidad que preocupa a madres, padres y especialistas en salud mental.

E: Algunos sectores de la sociedad han señalado que esta medida podría considerarse restrictiva o una limitación a la libertad de los menores. ¿Qué opina al respecto?

AD: Más que una restricción, lo que se busca es una regulación responsable. Como ocurre con otras áreas de la vida cotidiana, los menores tienen ciertas limitaciones en función de su desarrollo y bienestar. No pueden conducir hasta cierta edad, no pueden consumir alcohol, ni tabaco, no pueden apostar, o ver películas con cierta clasificación. Esta propuesta va en esa línea: generar un marco que garantice su seguridad en el mundo digital y que involucre a los padres en la toma de decisiones.

E: En términos prácticos, ¿cómo se implementaría esta regulación?

AD: La iniciativa contempla mecanismos para que las plataformas de redes sociales verifiquen la edad de los usuarios de manera efectiva. También se plantea la necesidad de que los padres autoricen el uso de redes sociales en adolescentes de 15 a 17 años. Esto obligaría a las empresas tecnológicas a asumir una mayor responsabilidad en la protección de los menores. Es un modelo que ya se está aplicando en otros países y que México podría adoptar con las particularidades necesarias. De hecho el Gobierno de Querétaro ya ha tenido acercamientos con Instagram y Facebook y existe apertura para avanzar en ese sentido.

La regulación busca un cambio

E: ¿Qué papel jugarán los padres en este nuevo esquema?

AD: Los padres son fundamentales. Esta iniciativa busca darles más herramientas para que puedan guiar a sus hijos en el mundo digital. No se trata solo de una prohibición, sino de generar una cultura de uso responsable de las redes. Por eso, el acompañamiento de los padres y su participación en la autorización del uso de redes en los adolescentes es clave.

E: ¿Cree que esta propuesta enfrentará resistencias en el Congreso?

AD: Como toda iniciativa que busca regular aspectos tan arraigados en nuestra sociedad, habrá debates y diferentes posturas. Sin embargo, creemos que hay un consenso creciente sobre la necesidad de proteger a nuestros menores en el entorno digital. Esperamos que se dé un diálogo constructivo con todas las partes involucradas: legisladores, expertos en tecnología, psicólogos, padres de familia y, por supuesto, los propios jóvenes.

E: Finalmente, senador, ¿cuál es su mensaje para los ciudadanos que tienen dudas sobre esta iniciativa?

AD: Invito a la sociedad a reflexionar sobre el impacto real que las redes sociales tienen en los menores. No se trata de negar la tecnología, sino de usarla con responsabilidad y de generar condiciones seguras para su uso. Esta iniciativa busca precisamente eso: proteger a nuestros niños y adolescentes sin excluirlos del mundo digital, pero garantizando que su acceso sea seguro y controlado.

E: Senador, muchas gracias por su tiempo.

AD: Gracias a ustedes. Es un tema que merece un debate serio y con visión de futuro.

Así Agustín Dorantes y la regulación sobre el uso de redes sociales en esta entrevista.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.