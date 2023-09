Tener un programa favorito que veamos ya sea en algún canal de televisión o en alguna plataforma streaming es muy cómodo y te ayuda a relajarte después de un largo día, pero cuando deja de tener una nueva temporada pero no dice que haya sido cancelado ¿Cómo se supone que lidias con esa ausencia? Algo así se sintieron los fans de Kimi n Todoke y otros animes cuyas nuevas temporadas no llegaron a transmitirse.

Kimi no Todoke, hacer amigos no es fácil

La historia de Kimi no Todoke (From Me to You) es un manga de estilo Shoujo, creado e ilustrado por Karuho Shiina, lanzado en 2006 que nos cuenta la historia de Sawako Kuronuma, una chica de preparatoria que debido a su estilo la han apodado como el espíritu maligno Sadako.

Este apodo se lo adjudicaron debido a que es muy callada y la gente a su alrededor la considera casi un fantasma, por lo que por muchos años decidieron evitarla ya que les daba miedo. Sin embargo conoce a Shota Kazehaya quien es el chico más popular de la escuela y empieza a conversar con ella sin ningún problema, lo que será un apoyo muy grande para la chica que quiere hacer amigos mientras una linda relación se va formando con Shota.

La versión en anime de esta historia salió tres años después del manga (2009) volviéndose bastante famosa, gracias a sus toque de comedia y un poco de romance, sin embargo este anime solamente llego a contar con 2 temporadas, la primera con 25 capítulos y la segunda que se estreno hasta 2011 con solamente 13.

Los fans esperaban un año y luego y luego otro, sin poder saber alguna nueva noticia, ya que la serie indicaba que podría seguir. Sobre todo porque la autora también proseguía con el manga, de hecho hasta 2017 está historia llego a su fin, dándole un total de 125 capítulos y encontrándose en 30 volúmenes hasta cuenta con una versión live-action que también encuentras en netflix.

Animes postergados

Saber porque no se continuo con el anime es difícil de explicar, no sería la primera historia que se queda inconclusa, ya sea en su formato de anime o manga. Puede ser porque e mangaka empieza a realizar otros proyectos, se da un tiempo de descanso (hiatus) o simplemente no logra ponerse de acuerdo con la productora para continuar.

Sin embargo en esos años aun era difícil tener noticias acerca sobre nuevos animes, las redes sociales no daban lo suficiente para conocerlos, no todas las productoras estaban en Twitter o en Facebook y encontrar un medio que lo tradujera a una forma más entendible era complicado. Tampoco había plataformas como Crunchyroll, netflix, Prime video y otras que ya han dedicado espacios para varios animes.

Justamente, durante la batalla de plataformas de hace dos años, fue netflix quien puso en su catalogo este y demás animes que tuvieron su hit durante el 2010 en adelante y Kimi no Todoke era uno de ellos, pero aun así los fans no estaban tan felices pues aun les faltaba concluir está historia.

Al fin noticias

Ya habían empezado a perder la esperanza, sin embargo, pero netflix quien desde el inicio aposto por darle a los animes y lugar que fuera más accesible para verlos, ha sido el encargo de al fin anunciar una tercera temporada de Kimi no Todoke tras doce años de ausencia.

This is not a drill! After 12 years, a new season of From me to you: Kimi ni Todoke is coming in 2024! 🌸 pic.twitter.com/jR8GthNcD6 — Netflix (@netflix) September 4, 2023

Las oficinas de Netflix en Japón serán las encargadas de traer los nuevos capítulos una vez que se estrene el siguiente año, aunque aun no se tiene una fecha en especifico ni cuanto durará está temporada. Pero ya ha sido del agrado de muchos que que les gusta pasar un rato ahí y sobre todo las chicas que tenía un crush en Shota con la voz del seiyuu Daisuke Namikawa.

…Pero no es el único…

Me gustaría decir que el único que estaba en la lista de pendientes, pero lastimosamente, ya hay un historial de varios animes que dejaron años postergando una temporada nueva, que equivale unos 10 años cada uno y eso es poco (deberían ver a los fans de NANA)

Por lo que aquí te daré un resumen de aquellos animes que fueron un hit cuando se estrenaron pero sin mucha explicación hubo una pausa que apenas están volviendo a dar señales.

El primero en está lista es de hecho un clásico. La mayoría conoce el anime de Sakura Card-Captor, Aquel tierno anime que se veía por el canal 5 todas las tardes y tuvo una duración más o menos entre el 98 al 2000. Dejando a los espectadores solamente con dos temporadas (sin contar con las películas y cortos que salieron entre ese lapso) y no fue hasta 2017 que se tuvo una nueva temporada con: Sakura Card Captor: Clear Card – Prólogo: Sakura y los dos osos y al año siguiente Sakura Card Captor: Clear Card con solamente 22 capítulos. Su ausencia se debe a que tanto la historia en el manga como el anime se crean en el mismo estudio y quizás hubo un momento en que el manga y anime se producían a la vez por lo que se dio un tiempo para el primero avanzará y a 5 años ya se sabe del próximo estreno igual el siguiente año. Aunque como se publicó el primero de abril muchos no están confiados.

Otra historia que implica chicas mágicas pero no es tan tierna como la anterior es la historia de Mahou Shoujo Madoka Magica , la cual estrenará su nueva película: Walpurgis no Kaiten, si bien cuenta con varias películas y la tercera y ultima temporada que se vio fue en 2022, es uno de esos animes del 2010 que dejaron mucha huella. Más oscuro

Siguiendo con los temas oscuros, nos encontramos con la historia victoriana de Black Buttler, que bien aquí al menos tenemos 5 temporadas, la ultima Book of Atlantis que salió en 2017. ahora han llegado las noticias que habrá una nueva temporada conocida como Public School Weston Arc para este próximo enero

que bien aquí al menos tenemos 5 temporadas, la ultima Book of Atlantis que salió en 2017. ahora han llegado las noticias que habrá una nueva temporada conocida como Public School Weston Arc para este próximo enero Si de demonios hablamos no puede faltar tampoco el anime de Blue Exorcist, un anime que conocimos en 2011 junto a Rin Okumura, quien a pesar de ser el hijo del mismo Satán, prefiere ser estudiante de la academia para exorcistas, aprovechando su lado demonio para luchar contra estos. Fue bien aceptada pues ambas temporadas tienen más de 20 capítulos, aunque hay una separación de 6 años entre ambas temporadas y nuevamente sucede así con su tercera titulada: Ao no Exorsit Shimane Iluminate Saga. Esto seguramente ya que el manga está en camino de concluir.

Y vaya que aun faltan varios animes que fueron muy populares y no han ninguna noticia de que ocurra este milagro para todos esos proyectos.

Es difícil decir porque muchos de estos animes tienen una pausa indefinida en sus producciones, muchos dirán “empiecen a leer el manga” y aunque es una opción muy viable, la mayoría prefiere un rato relajante para ver momentos muy geniales que no siempre se aprecian en las paginas del manga (aparte si tampoco hay actualización del manga no hay mucho que hacer).

Ahora solo queda esperar el estreno de estos animes que seguramente ya tienen a muchos esperando por sus respectivos estrenos. Bien dicen, la espera valió la pena. ¿Cuál de estos animes es el que más esperas?