Princesa de Gales, Kate Middleton, se encuentra hospitalizada por un problema abdominal 

La princesa de Gales, Kate Middleton, fue hospitalizada este martes tras someterse a una cirugía abdominal, ya que estaba planificada y resultó ser un éxito. Del mismo modo, ella continúa hospitalizada tras 14 días y se mantiene estable, así lo informó el Palacio Kensington.

A todo esto, se proporcionarán actualizaciones sobre su progreso cuando haya una nueva información sobre su estado de salud, además se espera que los ciudadanos comprendan su deseo de mantener la mayor normalidad posible por sus hijos y se mantengan de manera privada.

Por un lado, la Casa Real también apunta que Kate Middleton “Catalina” desea disculparse con todos aquellos que están preocupados por su estado de salud.

