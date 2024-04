Las Mejores Series de TV del 2024 para Ver en Streaming

El año pasado nos despedimos de Succession, Barry y Top Boy, nos enamoramos de Beef, Colin From Accounts y Blue Lights. Los próximos 12 meses deberían ayudarnos a avanzar, dejando de lado el potencial impacto de la huelga de escritores del 2023, ya que éxitos tempranos como la épica de la Segunda Guerra Mundial Masters of the Air y Mr and Mrs Smith, la mezcla embriagadora de drama conyugal ingenioso y una ágil trama de espionaje de Prime Video, ya están demostrando su valía.

Por delante se encuentran las esperadas nuevas temporadas de Bridgerton y Squid Game en Netflix, una tercera temporada de Industry, un precuela de ciencia ficción en Dune: Prophecy, la sátira política punzante de HBO The Regime, el thriller de espionaje de Park Chan-wook The Sympathizer y The Franchise, lo último del genio televisivo Armando Iannucci, entre muchas otras ofertas potencialmente adictivas. Aquí está nuestra guía de las series más dignas de tu tiempo.

Mejores Nuevas Series de TV del 2024