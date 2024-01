El 2023 fue un gran año para las series, tuvimos excelentes entregas como Succession, The Bear, Bronca, The Last of Us y Generación V. Enero es un mes lleno de premiaciones, ya hemos tenido Globos de Oro, Critics Choice Awards y los Emmy Awards. Siendo este último del que te hablaremos en esta ocasión. Hoy, los grandes ganadores de los Premios Emmy.

Alternativo.mx está siempre pendiente de lo que acontece en el mundo del espectáculo. Por ello, te contaremos sobre Succession, The Bear y Bronca, 3 series que han estado rompiéndola en este mes de premiaciones. Quédate leyendo para que te antojes y tengas tus próximas series para un buen maratón.

Los grandes ganadores

Los Premios Emmy son galardones que se dan anualmente al contenido televisivo estadounidense que se destaca por su excelencia. La primera ceremonia de los Emmy fue el 25 de enero de 1949, en Hollywood Athletic Club.

Los grandes ganadores de los Premios Emmy en la edición 2024 fueron: Succession, The Bear y Bronca. A continuación les contaremos un poco de cada serie, para que se antojen a verlas, y por supuesto les diremos qué premios ganaron cada una de estas.

Succession

Succession es una serie de drama estadounidense, creada por Jesse Armstrong, con Will Ferrell y Adam McKay como productores ejecutivos. Esta tuvo su emisión por HBO durante el 2018 y el 2023. La serie nos cuenta la historia de la familia Roy, dueños de un conglomerado mundial de medios y entretenimiento. La constante lucha entre los miembros de la familia por el control de la empresa.

Esta serie fue ganadora de los siguientes Premios Emmy:

Mejor serie drama: Succession (HBO Max).

Mejor actriz principal drama: Sarah Snook, Succession.

Actor principal drama: Kieran Culkin, Succession.

Actor de reparto drama: Matthew Macfadyen, Succession.

Mejor guion drama: Jesse Armstrong, Succession.

Mejor director drama: Mark Mylod, Succession.

The Bear

The Bear es una serie estadounidense de comedia dramática, creada por Christopher Storer. Se estrenó en FX on Hulu el 23 de junio de 2022, y su segunda temporada salió el 22 de junio de 2023. The Bear nos narra la historia de Carmy, un joven chef de alta cocina. Este vuelve a su casa, a Chicago, para dirigir la casa de bocadillos Italian Beef, que le pertenece a su familia. Esto después de que su hermano se suicidara.

Esta serie fue ganadora de los siguientes Premios Emmy:

Mejor serie comedia: The Bear (FX).

Mejor actor principal comedia: Jeremy Allen White, The Bear.

Actriz de reparto comedia: Ayo Edebiri, The Bear.

Actor de reparto comedia: Ebon Moss-Bachrach, The Bear.

Mejor director comedia: Christopher Storer, The Bear.

Mejor guion comedia: Christopher Storer, The Bear.

Bronca

Bronca o Beef es una miniserie de comedia dramática estadounidense de 2023. Creada por el director Lee Sung Jin para Netflix. Protagonizada por Steven Yeun y Ali Wong como Danny Cho y Amy Lau. Beef cuenta la historia de dos personas, cuya participación en un incidente de ira en la carretera los consuma lentamente, provocando que se enfrenten entre sí.

Esta serie fue ganadora de los siguientes Premios Emmy:

Mejor miniserie: Bronca (Netflix).

Mejor actriz principal miniserie: Ali Wong, Bronca.

Actor principal miniserie: Steven Yeun, Bronca.

Mejor director miniserie o película para TV: Lee Sung Jin, Bronca.

Mejor guion miniserie o película para TV: Lee Sung Jin, Bronca.

