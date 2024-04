Universidad de Texas en apoyo a los estudiantes pro palestino

Cientos de manifestantes en la Universidad de Texas, Estados Unidos, están siendo vigilados por la policía estatal montada y antidisturbios. Luego de los últimos días de protestas que se viven en el campus estudiantil debido a la guerra en Palestina.

Además se ha reportado algunas detenciones por parte de la policía a los estudiantes pro palestinos que siguen levantando la voz; aún así, los estudiantes gritaban “abajo la ocupación” y en otros lados de la universidad rodeo a los estudiantes para hacer retroceder y desocupar el lugar.

También se ha informado al periódico estudiantil “The Daily Texan” y medios locales sobre la posible detención de 10 estudiantes detenidos, generalmente, ha circulado en las redes sociales los registros de la detención de los estudiantes que se manifestaban en el campus.

BREAKING| State troopers crack down on a pro-Palestine protest at the University of Texas.

Credit: @RyanChandlerTV pic.twitter.com/yP9iynOBzi

— Quds News Network (@QudsNen) April 24, 2024