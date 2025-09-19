Julieta Fierro, destacada astrónoma y docente mexicana, muere a los 77 años

La astrónoma mexicana Julieta Fierro Grossman, reconocida a nivel internacional por su laboren pro de la divulgación científica, murió hoy a los 77 años.

Julieta Fierro, quien compartió durante muchos años su conoocimiento cientifico como docente a alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue conocida como ‘rockstar’ de la divulgación científica gracias a su participación en programas de radio y televisión.

La UNAM reconoce su labor

La UNAM lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro, #OrgulloUNAM, investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua. Con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo”, publicó la máxima casa de estudios del país.

Julieta Fierro Gossman fue una científica, docente y divulgadora de ciencia, en cuyo honor fue bautizada como una especie de luciérnaga.

Estudió Física en la UNAM, donde también obtuvo la Maestría en Astrofísica. Las matemáticas fueron una de sus materias favoritas por ser “la base del conocimiento del mundo”.

Posteriormente se convirtió en astrónoma e investigadora del Instituto de Astronomía de la propia UNAM.

Enseñó a muchas generaciones

También fue docente de la Facultad de Ciencias y directora general de Divulgación de la Ciencia en la UNAM, además de directora del Universum.

Su trayectoria profesional incluyó cientos de artículos y 40 libros de divulgación científica.

Colaboró en la creación de un museo de ciencias en Puerto Rico y de los observatorios Mc Donald, en Estados Unidos, y el Planetario Sutherland en Sudáfrica.

Julieta Fierro fue reconocida con varios doctorados honoris causa, así como con el Premio Kalinga de Popularización de la Ciencia, otorgado por la UNESCO, y su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua.

Obtuvo también la Medalla Mario Molina y la Primo Rovis del Centro de Astrofísica de Trieste y el premio Kumple Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico.