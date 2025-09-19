¡Franquicias!, inicia diplomado en la Universidad Mondragón

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) y la Universidad Mondragón lanzaron el Diplomado en Desarrollo y Expansión de Negocios bajo el Modelo de Franquicias.

El titular de la SEDESU, Marco del Prete Tercero, explicó que el diplomado se da a través del programa de Competitividad de la propia dependencia.

El funcionario indicó que en esta tercera edición del diplomado, que iniciará el 20 de septiembre, participan 13 marcas, cuyos emprendedores cursarán 135 horas presenciales, en las cuales obtendrán herramientas estratégicas que serán clave para su crecimiento empresarial y profesionalización en el marco del entorno global.

Empresas locales para competir en el mundo

“Estamos desarrollando empresas locales que tengan capacidad de competir en el mundo, el modelo de franquicias es muy exitoso, está comprobado y lejos de buscar atraer franquicias, impulsamos de manera decidida a las franquicias queretanas para que el gran beneficio se quede en el estado”, puntualizó.

El rector de la Universidad Mondragón, Arturo Alvarado Hierro, comentó a su vez que es orgullo sumar este programa, debido a que genera un mayor valor a las empresas queretanas y el emprendimiento se queda en el estado.

De igual forma, mencionó que el 12 por ciento de sus estudiantes emprenden un negocio y luego de cinco años siguen impulsándolo, lo cual destaca la creatividad que existe en Querétaro.

Finalmente, la directora general de Grupo Concepto, Angélica González Flores, señaló que la tercera edición del diplomado se denomina “Negocios que crecen, marcas que trascienden”.

Se trata de que todas las marcas tomen las buenas prácticas del modelo de franquicias para que su empresa crezca, puedan generar empleos en la entidad y expandirse fuera del estado.

¿Pero qué es una franquicia?

Una franquicia es un modelo de negocio en el cual una empresa (franquiciante) otorga a otra persona o entidad (franquiciado) el derecho de utilizar su marca, productos, servicios y sistemas operativos a cambio de un pago inicial y regalías periódicas.

Este modelo permite al franquiciado operar un negocio bajo una marca ya establecida, siguiendo los lineamientos y estándares definidos por el franquiciante.

Las franquicias son comunes en sectores como la comida rápida, el comercio minorista, los servicios y la hostelería.

Entre los beneficios de una franquicia se destacan la reducción del riesgo empresarial al operar bajo un modelo probado y con respaldo de una marca reconocida, así como el acceso a formación, soporte técnico y estrategias de marketing por parte del franquiciante.

Además, el franquiciado puede aprovechar economías de escala en compras y publicidad, lo cual le permite competir de manera más eficiente en el mercado. Este modelo también facilita el crecimiento rápido de negocios con menor inversión propia por parte del franquiciante.