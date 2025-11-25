Éxito total en el JFK Thanksgiving Golf Invitational 2025 en El Campanario Club Campestre

La JFK School Foundation celebró con gran éxito el JFK Thanksgiving Golf Invitational 2025, realizado el lunes 24 de noviembre a las 8:00 AM en el prestigiado campo de El Campanario Club Campestre, reuniendo a familias, jugadores, exalumnos y empresas comprometidas con una causa educativa de alto impacto.

La Escuela John F. Kennedy, The American School of Querétaro, institución privada y no lucrativa con 60 años de tradición, ofrece educación desde preescolar hasta preparatoria con una combinación de los planes de estudio de México y Estados Unidos, además del programa del Bachillerato Internacional (IB). Con más de 1,400 estudiantes de más de 35 nacionalidades, la escuela busca fortalecer una cultura filantrópica que impulse proyectos de impacto social y sostenibilidad liderados por su comunidad escolar.

Un torneo con propósito

El torneo, jugado bajo la modalidad 4Some A-Go-Go, se consolidó como uno de los eventos deportivos con causa más relevantes para la fundación, no solo por su alta participación, sino también por el impacto directo que genera.

En esta edición, participaron 40 equipos de 4 jugadores, sumando un total de 160 jugadores, entre papás, exalumnos, amigos y colaboradores. La modalidad A Go-Go permite que jugadores principiantes y avanzados disfruten del recorrido al tomar la mejor bola del equipo en cada golpe.

Los asistentes disfrutaron de una jornada deportiva dinámica, acompañada por una producción de primer nivel y actividades pensadas para fomentar la convivencia, el deportivismo y el sentido de comunidad.