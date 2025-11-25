Éxito total en el JFK Thanksgiving Golf Invitational 2025 en El Campanario Club Campestre

Un torneo con propósito
El torneo, jugado bajo la modalidad 4Some A-Go-Go, se consolidó como uno de los eventos deportivos con causa más relevantes para la fundación, no solo por su alta participación, sino también por el impacto directo que genera.
En esta edición, participaron 40 equipos de 4 jugadores, sumando un total de 160 jugadores, entre papás, exalumnos, amigos y colaboradores. La modalidad A Go-Go permite que jugadores principiantes y avanzados disfruten del recorrido al tomar la mejor bola del equipo en cada golpe.
Los asistentes disfrutaron de una jornada deportiva dinámica, acompañada por una producción de primer nivel y actividades pensadas para fomentar la convivencia, el deportivismo y el sentido de comunidad.
Premios y experiencias destacadas
Gracias al apoyo de los patrocinadores, los premios de este año fueron excepcionales:
Hole-in-One
- Coches Volvo con valor de más de $1 millón de pesos cada uno (en dos hoyos).
- Un vuelo privado.
- Un carrito de golf.
O’yes en 4 hoyos
- 1er lugar: pantallas de 76”.
- 2do lugar: palco para un partido de Gallos Blancos + $5,000 pesos en Big Bola Casinos.
- 3er lugar: bono en lentes RetroSuperFuture en Big Bola Casinos.
- 4to lugar: certificado de consumo en Carola.
Otros premios
- Rifa de equipo y accesorios para carritos de golf.
- Comidas, cenas y fittings de bastones.
- Premios al ganador del Drive.
- Reconocimiento al Foursome campeón.
- Trofeos para 1er, 2do y 3er lugar.
Impacto social y destino de los fondos
Los recursos recaudados se destinan directamente a:
- Ayuda financiera para garantizar inclusión educativa.
- Mejoras en infraestructura escolar y del hogar de familias JFK.
- Apoyo a proyectos comunitarios y de sostenibilidad implementados por estudiantes en comunidades vulnerables.
Agradecimiento a patrocinadores
La JFK School Foundation agradece profundamente a las marcas que hicieron posible esta edición del torneo. Entre los patrocinadores destacan:
Volvo, Señor Big Bola, PXG, Carola, Cabo Sierra, RWS, CEA de Seguros, Savah, La República Magazine, Zette, Best Grass, The Temme Kleve, Corazón de Aquiles, CMJ, RetroSuperFuture, Mandolina, Cristal Láser, Grant, Campo del Alto, entre muchos otros aliados estratégicos.
A ellos se suman también:
Imagen Radio, Seven by Big Bola, BanBajío, Segway, Pijo, Productos Pennsylvania, Zette 90, Edelweiss, Tacos El Pata, Parrilladas Argentinas, GCA de Seguros, Tee Time Klever, Alfonsina, Luxury Golf Carts, Grupo IPS, Lastra Producciones, Black Clover, Grant Golf Cars, Cigar Roller, Viñedos La Terquedad, La Garza, Kraken, Centro Médico Jurica, Fenaq, Boxto, Tecnogolf, entre otros.
Su respaldo ha permitido que este torneo crezca año con año y fortalezca su impacto en la inclusión educativa y el desarrollo comunitario en el estado de Querétaro.