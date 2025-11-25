Antea celebra el tradicional encendido del Árbol de Navidad y da inicio a la temporada decembrina en Querétaro

El centro comercial Antea Lifestyle Center dio oficialmente la bienvenida a la temporada navideña con su ya tradicional encendido del Árbol de Navidad, un evento que reunió a familias, visitantes y comunidad queretana en una tarde llena de música, luces y espíritu festivo.

Un árbol monumental que ilumina Antea

El monumental árbol, uno de los más reconocidos en la región por su diseño y dimensiones, iluminó la plaza central del complejo en punto de las 7:00 p.m., acompañado de un espectáculo lleno de color, villancicos y actividades especiales para los asistentes.

Durante el evento, niños y adultos disfrutaron de presentaciones musicales, dinámicas familiares y la esperada aparición de Santa Claus, quien convivió con los más pequeños para fotografías y momentos memorables. Como cada año, la decoración navideña de Antea volvió a destacar por sus detalles, iluminación cálida y ambientación diseñada para convertirse en uno de los spots más fotografiados de la ciudad.

“Para nosotros es muy importante crear experiencias que unan a las familias”, destacó el equipo de Antea durante el evento. “El encendido del árbol es una tradición que nos encanta compartir con todos nuestros visitantes, marcando el inicio de una de las temporadas más especiales del año”.

Comienza la programación navideña 2025

Con este encendido, Antea arranca oficialmente su programación navideña 2025, que incluirá conciertos, actividades infantiles, presentaciones especiales, talleres y sorpresas durante todo el mes de diciembre.

El centro comercial invitó al público a mantenerse al tanto de sus redes sociales para conocer los horarios y fechas de cada actividad, así como las promociones especiales de temporada que ofrecerán tiendas y restaurantes del complejo.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.