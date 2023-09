Jessica Hawkins al equipo de Aston Martín de la Fórmula 1 

Un día histórico para la piloto británica Jessica Hawkins, en el automovilismo, esto tras completar unas vueltas con la escudería Aston Martín de la Fórmula (F1). Pues bien, esto tras completar el Circuito del Hungaroring de Hungría, ya que la piloto inglesa consiguió la posición 9.

Ahora bien, Jessica Hawkins impresionó a los ingenieros de la escudería Aston Martín, donde logró las telemetrías exactas y un buen rendimiento, además a bordo del AMR21 que estuvo dentro de los primeros parámetros que se le exigen a los pilotos para una sesión clasificatoria.

A huge moment.

Not only for me, but for anyone out their who chases their dreams through the RELENTLESS highs and lows.

Especially young girls who may not even think Fi is a possibility. It is.

Keep working, never stop.

LFG.

💚 https://t.co/443GuC67Uk

— Jessica Hawkins (@1JessicaHawkins) September 26, 2023