Jermell Charlo amenazó a Canelo Álvarez

“Estoy muy emocionado de hacer historia una vez más el 30 de septiembre. Esta es la pelea más grande en el boxeo y vengo a dejarlo todo en el ring como lo hago cada vez. He manifestado esta pelea y me la he ganado con todo lo que he hecho en este deporte hasta ahora. Canelo es un gran peleador, pero va a ver lo que es Lions Only. Cuando acabe la pelea, la gente tendrá que reconocer que soy el mejor boxeador de este deporte”.