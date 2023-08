Floyd Mayweather quiere trato igualitario para Shakur Stevenson contra Devin Haney

Siguen llegando las grandes olas de especulaciones sobre un posible enfrentamiento entre los estadounidenses Shakur Stevenson y Devin Haney, pues meses atrás, ambos púgiles se han enredado en una serie de polémicas declaraciones en contra del otro, generando expectativas sobre este posible enfrentamiento. El de california y el nacido en Nueva Jersey tienen grandes capacidades, reconocidas por propios y extraños dentro del mundo del boxeo y no verían con malos ojos la realización de esta pelea. Recientemente el propio Floyd Mayweather ha dado el visto bueno que protagonicen este combate, pero solo si se cumple una condición en específico.

Shakur Stevenson de 26 años, posee un récord de 20-0 además de una medalla de plata en los juegos olímpicos de Río 2016. Desde el año pasado, ha sido rankeado como el mejor peso pluma en activo de todo el mundo del boxeo. Por otro lado, Devin Haney es el campeón indiscutido de la categoría de los pesos ligeros con una marca profesional de 30-0 siendo dos años más joven que Stevenson.

¿Qué expectativas tiene Floyd Mayweather de un posible enfrentamiento entre Stevenson y Haney?

En una plática dentro del canal de YouTube de Fight Hype, el excampéon invicto retirado, habló sobre que podría pasar si sus dos jóvenes compatriotas llegan a pactar su respectivo enfrentamiento:

“Cuando veo a peleadores como Shakur Stevenson, Devin Haney o Gervonta Davis, amo a estos chicos y quiero lo mejor para ellos”

El énfasis dicho por “Money” se refería a que el dinero generado por una pelea es uno de los grandes propósitos del nuevo boxeo, cada promotor se maneja de distinta manera y no por eso significa que lo que un boxeador está logrando, el otro no pueda hacerlo de una manera parecida. Para Floyd Mayweather, cuando se pacta una pelea con estas nuevas generaciones de boxeadores, es bien sabido que existirá alguien que quiera sacar ventaja no solo de dinero, sino de otro tipo de condiciones que al final puedan favorecerle:

“Quiero que Shakur sea tratado con las mismas condiciones que Devin Haney”

Es así como Mayweather ha tenido una conexión más especial con el oriundo de Nueva Jersey gracias a que han entrenado juntos, pero sobre todo el expugilista desea potenciar su trayectoria.