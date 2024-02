Inicia la Copa Oro W en Estados Unidos  

Listo para el debut de la Copa Oro W de la Concacaf, que se jugará del 20 de febrero al 10 de marzo en los Estados Unidos. De esta manera, este torneo contará con la participación de la Conmebol, una estrategia para fortalecer el fútbol de la zona y rumbo al Mundial de 2027.

Ahora bien, en este torneo participarán un total de 12 selecciones, que están divididas en tres grupos incluyendo la Conmebol. Además los dos primeros de cada grupo avanzaron a los Cuartos de Final junto con dos de los mejores terceros lugares del grupo.

Así fue el comienzo de la Copa Oro W, no te puedes perder este torneo de fútbol femenil que será un evento histórico.

En la Copa Oro W, será un partido histórico y más con las selecciones que jugarán por primera vez en este torneo femenil. Ahora bien, este partido se jugó en Dignity Health Sports Park, Carson California, donde la Selección Mexicana debutó con un empate ante Argentina.

Un dominio de inicio a fin donde las dirigidas por Pedro López no pudieron aprovechar para abrir el marcador ante la falta de gol, mientras Argentina pudo responder al nerviosismo de México y más en las llegadas a su área rival con grandes actuaciones de Laurina Oliveros.

Además la única oportunidad del Tri Femenil fue al minuto 9’, cuando se marcó penal a favor de las mexicanas; pero desafortunadamente la defensora Rebeca Bernal erró el penal que le podía haber dado los primeros tres puntos del torneo.

En el segundo partido de la Copa Oro W fue entre Estados Unidos ante República Dominicana, un dominio excepcional de Estados Unidos. Así pues, este partido se jugó en el mismo estadio donde abrió México y Argentina, ya que comenzó en punto de las 21:30 horas.

Al minuto 4´, se anula gol de Estados Unidos por un fuera de lugar donde se hizo presencia el uso del VAR, luego de dos minutos después Olivia Moultrie ponía el primer tanto de Estados Unidos, al 30’, Lynn Williams colocaba el segundo gol del partido.

Al comienzo del segundo tiempo ambas entrenadoras realizaron algunos ajustes tácticos, pero al 58’, vuelve aparecer Olivia Moultrie para tener su primer doblete del torneo. Posteriormente al 84’, se marca penal a favor de Estados Unidos, y Jenna Nighswonger colocó el cuarto gol para su país.

Finalmente, al 90’, se marcó un penal más y la encargada fue Alex Morgan, quien viene de sustituir a Mia Fishel en este torneo.

