La cantante de música country Ingrid Andress se ha convertido en tendencia tras su reciente interpretación del Himno de Estados Unidos. Su actuación en el Home Run Derby de la Major League Baseball (MLB) en Arlington, Texas, generó una ola de críticas implacables.

Andress, ganadora de un premio Grammy, entonó el “Star-Spangled Banner” antes de que los mejores peloteros de las Grandes Ligas comenzaran a conectar cuadrangulares. Sin embargo, su voz no alcanzó las expectativas. Falló en varias estrofas, y los asistentes reaccionaron con descontento. Algunos jugadores también quedaron sorprendidos por la interpretación.

Definitely one of the anthems of all time pic.twitter.com/LvSYSmR1wF

— Jomboy Media (@JomboyMedia) July 16, 2024