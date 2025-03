¡Nintendo Store San Francisco ya tiene fecha de apertura!

Los fans de Nintendo en Estados Unidos tienen un motivo para emocionarse: la Gran N abrirá su segunda tienda oficial en el país, esta vez en San Francisco, California.

En 2005, Nintendo abrió la icónica Nintendo New York, ubicada en el Rockefeller Center, convirtiéndose en un destino obligatorio para los seguidores de la compañía. Ahora, 20 años después, los planes de expansión continúan con Nintendo San Francisco, que abrirá sus puertas el próximo 15 de mayo de 2025.

La Nintendo Store San Francisco estará ubicada en:

331 Powell St, en la esquina de Powell y Geary, en Union Square.

On May 15th, Nintendo will open the doors to Nintendo SAN FRANCISCO, its second official store in the United States.

Details on reservation requirements—and an early look at exclusive products—will be shared as we approach the grand opening.

Learn more: https://t.co/MOL37ZNNdG pic.twitter.com/20QX7osfhv

