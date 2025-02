Infidelidad se incrementa en el Día de los Amantes

Infidelidad en el Día de los Amantes se celebra cada 13 de febrero, una fecha creada en 2015 por la plataforma de citas Ashley Madison. Esta celebración se ha vuelto popular entre quienes mantienen relaciones extramatrimoniales y buscan un espacio para compartir con su pareja secundaria antes del tradicional Día de San Valentín. Según encuestas, el 30% de los infieles prefieren celebrar el 14 de febrero con su amante, mientras que el resto lo hace un día antes, optando por regalos más atrevidos como lencería o experiencias íntimas.

Motivos detrás de las aventuras amorosas

Las infidelidades no siempre están motivadas únicamente por el deseo sexual. De acuerdo con el psicoterapeuta James Earl, las razones más comunes incluyen la falta de atención emocional en la pareja. Sentimientos como “no me siento escuchado” o “siento que no me ves” pueden llevar a una persona a buscar validación fuera de su relación. Otro factor relevante es el deseo de reconectar con una versión pasada de sí mismos. Algunas personas experimentan una aventura como una forma de recuperar la emoción y la juventud que sienten haber perdido en una relación estable y duradera. Sin embargo, esta necesidad de redescubrimiento personal puede fácilmente derivar en una conexión emocional o física con alguien más.

¿Qué tan común es la infidelidad?

Estudios han demostrado que la infidelidad es un fenómeno extendido en relaciones a largo plazo. Según investigaciones revisadas por el psicólogo Benjamin Warach, el 17,45% de las personas admitieron haber sido infieles sexualmente, mientras que el 27,5% reconoció haber tenido una infidelidad emocional. Esto demuestra que la búsqueda de una conexión fuera de la pareja estable no es un caso aislado, sino una realidad común en muchas relaciones. Además, la infidelidad no distingue género ni edad. Si bien algunas investigaciones indican que los hombres tienden a ser más infieles en la juventud y las mujeres a medida que envejecen, las diferencias no son significativas. La desconexión emocional dentro de la pareja es una de las razones principales por las que ambos sexos pueden caer en una relación paralela.

¿La infidelidad significa el fin de la relación?

Si bien el descubrimiento de una infidelidad puede causar una crisis profunda en una relación, no siempre significa su fin. Algunos expertos afirman que, si bien la traición erosiona la confianza, la transparencia y la comunicación pueden permitir una recuperación. En muchos casos, las parejas que enfrentan la infidelidad con honestidad y compromiso pueden incluso fortalecer su vínculo, aprendiendo a reconocer y resolver los problemas que los llevaron a esa situación.

Conclusión

El Día de los Amantes es una fecha que refleja una realidad incómoda pero frecuente en muchas relaciones. Las infidelidades pueden ser el resultado de múltiples factores, desde la falta de atención emocional hasta el deseo de recuperar una versión más vibrante de uno mismo. Aunque la traición puede generar heridas profundas, no siempre significa el fin de una relación si ambas partes están dispuestas a reconstruir la confianza y trabajar en sus necesidades emocionales.

