Inauguran del Torneo de Tenis Femenil Interclubes ANUNCIART 2025

Este lunes se llevó a cabo la inauguración del Torneo de Tenis Femenil Interclubes ANUNCIART 2025 en las instalaciones del Club Casablanca Juriquilla, marcando el inicio de una competencia que reúne a más de 130 jugadoras de distintos clubes del estado de Querétaro.

El evento inaugural contó con la presencia del Secretario del Deporte, Juan Báez; el Secretario de Gobierno Municipal, Federico Guillermo de los Cobos; Ana Luisa Muñiz, directora de Alternativo MX; Patrick Boyer, vicepresidente del Club Casablanca; y Eva Cecilia Gutiérrez, destacada tenista queretana y organizadora del torneo.

Durante esta primera jornada, se dio inicio a una serie de encuentros que continuarán el 16 y 18 de octubre, teniendo como sedes los principales clubes de la ciudad.

Las semifinales se jugarán este jueves 16 de octubre a las 9:00 a.m.

En el Club Hacienda , se enfrentarán Club Hacienda vs. Club San Gil .

, se enfrentarán . En el Club Casa Blanca, se disputará el encuentro entre Club Casa Blanca vs. Club La Loma.

Los equipos ganadores avanzarán a la final, que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre a las 10:00 a.m. en el Club Querétaro 2000.

Posterior a la final, se realizará un cóctel de premiación en el restaurante Cabo Sierra, donde se contará con la presencia del alcalde de Querétaro, Felifer Macías, junto con las jugadoras, patrocinadores e invitados especiales.

El Torneo Interclubes ANUNCIART 2025 tiene como objetivo fortalecer la vinculación entre los clubes deportivos de la región, fomentar el desarrollo del tenis femenil y reconocer el esfuerzo y la disciplina de las jugadoras queretanas.