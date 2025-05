GTA VI se retrasa oficialmente hasta el 26 de mayo de 2026

Rockstar Games ha confirmado que GTA VI GTA VI se retrasa oficialmente hasta al 26 de mayo de 2026 y no al 2025 como se esperaba, marcando su primera fecha de lanzamiento oficial tras años de especulación y anticipación.

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob

— Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025