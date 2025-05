Las películas más esperadas del verano 2025

Este verano será uno de los más intensos y emocionantes para los cinéfilos ya que Hollywood regresa con todo, entre secuelas de culto, reboots nostálgicos, superhéroes, terror, acción y animación y los estrenos prometen romper récords y emocionar a todas las generaciones.

De mayo a agosto: el calendario imperdible

MAYO

2 de mayo – Thunderbolts*

El anti-equipo de Marvel hace su debut con un enfoque más oscuro.

9 de mayo (30 de mayo en Estados Unidos) – Karate Kid: Leyendas

Nuevo capítulo en la saga clásica, ahora con nueva generación de protagonistas y fusionando el Kung fu del Sr Han y el Karate de uno de los estudiantes del Sr Miyagi.

16 de mayo – Destino Final: Lazos de Sangre

Regresa la franquicia del destino inevitable con un enfoque familiar.

23 de mayo – Lilo & Stitch

La esperada adaptación live action del clásico de Disney.

23 de mayo – Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte 2

El capítulo final de Ethan Hunt, cargado de adrenalina.

JUNIO

6 de junio – Ballerina

Spin-off de John Wick con una asesina en busca de venganza.

13 de junio – Cómo Entrenar a tu Dragón

Versión live action de la aclamada saga animada de DreamWorks.

20 de junio – Exterminio: La Evolución (28 Years Later)

La tercera parte del universo apocalíptico de zombis.

20 de junio – Elio

Nueva película de Pixar sobre un niño confundido como líder galáctico.

27 de junio – M3GAN 2.0

Regresa la muñeca más inquietante con nuevas mejoras… y más terror.

27 de junio – F1

Drama de carreras con elenco estelar y producción de Brad Pitt.

JULIO

2 de julio – Jurassic World: Rebirth

La saga jurásica continúa con una nueva era de dinosaurios.

11 de julio – Superman

Primer filme del nuevo DCU dirigido por James Gunn. Todas las miradas están aquí.

18 de julio – I Know What You Did Last Summer

Regreso del slasher noventero con elenco original y nuevos secretos.

18 de julio – Pitufos

Reinvención animada de los pequeños azules con tono musical.

25 de julio – Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

Marvel reinicia la historia de la “primera familia” con altas expectativas.

AGOSTO

1 de agosto – Los Tipos Malos 2

DreamWorks vuelve con estos criminales reformados en una nueva misión.

1 de agosto – The Naked Gun (¿Y dónde está el policía?)

Reboot de la saga cómica con Liam Neeson como protagonista.

8 de agosto – Freakier Friday

Secuela directa de Un Viernes de Locos, con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan de regreso.

¿Qué esperar de esta temporada?

Marvel vs. DC: Thunderbolts, Fantastic Four y Superman medirán fuerzas.

Nostalgia al máximo: Lilo & Stitch, Jurassic World, Karate Kid, Viernes de Locos.

Terror renovado: Destino Final, M3GAN, Sé lo que hicieron el verano pasado.

Animación con fuerza: Pitufos, Elio, Cómo entrenar a tu dragón.

Prepárate porque, si eres amante del cine, el verano 2025 será semana tras semana una visita obligada al cine.

