Golden Globes 2023: Guillermo Del Toro gana a mejor película animada

El cineasta mexicano Guillermo Del Toro arrasó en la ceremonia de premiación de los Golden Globes con su cinta Pinocho, desbancando al filme de Disney, Turning Red y al Gato con Botas 2 de Dreamworks.

La cinta Pinocho de Guillermo Del Toro se ha convertido en un referente para la animación moderna, posicionándose como una película con un estilo de stop motion único, menajes de vida y paternidad, además de mostrar al mundo que por ser un proyecto animado no significa que un público adulto no deguste de ella.

Dulces agradecimientos

En su discurso de aceptación, Guillermo del Toro agradeció a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y expresó su emoción por volver a los eventos en persona, tras la pandemia y la suspensión de los premios el año pasado.

Expreso agradecimientos especiales para su equipo de elenco y animadores y dirigiendo el mayor reconocimiento a su esposa y a la de Mark Gustafson, codirector de Pinocho.

“Nos dieron vida cuando éramos objetos inanimados, le dieron vida a una película que trata sobre sentirse perdido y no pertenecer”.

Algunas recomendaciones

Al final de su discurso, Guillermo Del Toro recomendó nuevamente ver su película y aunque hizo énfasis en que esta nueva versión de Pinocho no es para niños, no exhorta que los pequeños no la vean, al contrario.

“La animación es cine, no es un género para niños, es para todos” menciono Del Toro.

Con este triunfo, Guillermo suma dos premios en los Golden Globes, ganando por primera vez en 2018 con La Forma del Agua.

Por cierto, Pinocho es la primera película que convierte a Netflix en el primer servicio de streaming en ganar un Globo de Oro en la categoría de animación.

Los Golden Globes se caracterizan por encaminar a los directores hacia la estatuilla de los premios Oscar. Esperamos este sea un buen augurio para el querido director y su bella cinta.

¿Tú ya viste pinocho?, cuéntanos ¿qué te pareció?.