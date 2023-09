Gobierno de Estados Unidos dará permiso de trabajo a los migrantes de venezolanos

El gobierno de los Estados Unidos, ofrecerá protección contra la deportación y dará acceso a los permisos de trabajo de los migrantes venezolanos, ya que casi medio millón de venezolano que se encuentran actualmente en Estados Unidos de forma ilegal.

A todo esto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la expansión del ya existente programa de Estatus de Protección Temporal (TPS). De este modo, los venezolanos que hayan residido en el país de manera interrumpida desde antes del 31 de julio de este año.

Además los migrantes venezolanos podrán disfrutar del TPS por un cierto periodo de 18 meses, para beneficiar a más de 472.000 migrantes

"If you think we got a problem now, wait until the message hits these countries"@DominicTV reacts to the Biden administration giving temporary legal status to Venezuelan migrants.

