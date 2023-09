Selección Mexicana se ubica en la posición número 12 en el Ranking FIFA

Se dio a conocer el Ranking FIFA, donde se encuentra la Selección Mexicana que logró sumar dos puntos, debido a los dos últimos empates durante la Fecha FIFA. Así pues, el equipo de Jaime Lozano se ubica en la posición 12, donde lo supera su rival de la CONCACAF, Estados Unidos.

De este modo, en el puesto número uno se encuentra el reciente campeón del Mundial de Qatar 2022, la Selección de Argentina, pues se mantiene como líder superando a otras selecciones como Francia, Brasil, Inglaterra y Bélgica ya que completan el Top 5 de las mejores selecciones.

🇵🇹🇦🇷 Portugal climb, while Argentina remain at the #FIFARanking summit.

Plus, Morocco, Colombia, Denmark and Japan all make progress inside the top 20. pic.twitter.com/HC8neVEjsd

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 21, 2023