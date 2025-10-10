Gobernador Mauricio Kuri coordina acciones de apoyo a la Sierra Gorda por lluvias

El gobernador Mauricio Kuri González coordina los esfuerzos y dar respuesta a las necesidades de habitantes de municipios serranos afectados por las lluvias registradas en la región, que ya cobraron la vida de un menor.

El mandatario mantiene permanente comunicación con representantes de las fuerzas armadas, el gabinete estatal, presidentes municipales de la zona serrana y la zona metropolitana.

Más recursos para apoyar a afectados

Durante la reunión de trabajo, el gobernador Mauricio Kuri se comprometió a destinar los recursos necesarios para apoyar a quienes han sufrido afectaciones en sus viviendas y reestablecer la circulación en carreteras afectadas por deslaves.

Asimismo, garantizar que las personas de las diferentes localidades puedan contar con servicios como atención médica.

Al mismo tiempo invitó a mantenerse informados por los canales oficiales, seguir las indicaciones de las autoridades, y tener una actitud solidaria para superar esta contingencia a la brevedad.

La primera víctima

En tanto, un menor de edad perdió la vida en la comunidad de Agua Fría de Gudiño, municipio de Pinal de Amoles, luego de que un derrumbe de cerro lo sorprendiera mientras caminaba por la zona.

Escuelas sin clases

A su vez, la la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informa que derivado del pronóstiuco meteorológico, las clases este viernes 10 continúan suspendidas en los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Peñamiller.

Pecisó que el objetivo es salvaguardar la seguridad y el bienestar de los alumnos, docentes y padres de familia de las comunidades escolares en la Sierra Gorda.

Para el resto de los municipios del estado, las clases se realizan con normalidad de manera presencial, por lo que se solicita a las madres y padres de familia que continúen con el cuidado de los niños, niñas y adolescentes.

Para ello, sugirió mantenerse informados en los sitios oficiales de la institución y los medios de comunicación, sobre las medidas que la autoridad educativa determine.

“Felifer” Macías envía apoyo a damnificados

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando “Felifer” Macías Olvera, instruyó el envío de apoyo para las familias afectadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, sobre todo en Tolimán, Peñamiller, Landa de Matamoros, San Joaquín, Pinal de Amoles, Arroyo Seco y Jalpan de Serra.

“Felifer” señaló que se envió un primer paquete de ayuda que incluye maquinaria pesada como retroexcavadoras y excavadoras para atender deslaves y derrumbes, además de mil 500 despensas, kits de limpieza, cobijas, ropa y bidones de agua.

El alcalde⁠ destacó la coordinación permanente con el gobernador Kuri y con las y los presidentes municipales de la zona serrana, con quienes conforma un equipo de trabajo para atender las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

Destacó que en el municipio de Querétaro se mantiene una supervisión constante ante las lluvias, al tiempo que reconoció la solidaridad que caracteriza a las y los queretanos para apoyar a quienes más lo necesitan.