Gestión de activos: Cómo evitar la fuga de capital más silenciosa

En el competitivo panorama industrial de México, impulsado por el nearshoring, la eficiencia logística ya no es una ventaja, es una condición para sobrevivir. Sin embargo, muchas empresas, en su prisa por crecer, cometen un error estratégico que puede costarles millones: invertir en el equipo de manejo de carga incorrecto. Comprar un montacargas cuando se necesita un apilador, o viceversa, no es solo una mala compra; es crear un cuello de botella que frenará toda la operación.

Más allá del precio: Las 4 preguntas que definen la inversión correcta

Antes de siquiera revisar un catálogo de precios, un gerente de operaciones debe responder a cuatro preguntas fundamentales que dictarán la tecnología adecuada para su almacén. La respuesta a estas preguntas vale más que cualquier descuento.

¿Qué tipo de tarima y suelo tengo? No todos los equipos son compatibles con tarimas cerradas o suelos irregulares. Elegir incorrectamente puede dañar tanto la mercancía como el propio equipo.

¿Qué altura alcanzan mis racks? La capacidad de carga de un equipo disminuye drásticamente con la altura. Comprar un equipo que levanta 1,500 kg a nivel del suelo no garantiza que pueda levantar lo mismo a 4 metros de altura.

¿Qué tan anchos son mis pasillos? Este es el factor que define el layout y la capacidad total de un almacén. Un equipo que requiere pasillos anchos desperdicia un valioso espacio que podría ser utilizado para más estantería.

¿Cuál es la intensidad de mi operación? Un almacén con turnos de 24 horas no puede depender de un equipo con baterías que requieren 8 horas de carga. La elección entre baterías de plomo-ácido o de litio es una decisión puramente estratégica.

Apilador vs. Montacargas: La Decisión que Define su Espacio

La confusión más común en el mercado es entender la diferencia entre un apilador y un montacargas. Para aclarar esta duda, es crucial entender su propósito fundamental. Un montacargas es una herramienta de fuerza bruta, ideal para exteriores, carga y descarga de camiones y movimiento de cargas extremadamente pesadas. Un apilador eléctrico, en cambio, es una herramienta de precisión, diseñada para la eficiencia en interiores, el trabajo en pasillos angostos y la elevación a grandes alturas con una agilidad que un montacargas no puede igualar.

Para obtener una perspectiva experta, consultamos a Marconix, una firma líder en soluciones de logística. El error más común es comprar un equipo sobredimensionado. Un negocio adquiere un montacargas de combustión para una operación de interior, sacrificando espacio y creando un ambiente ruidoso y con emisiones”, explican. “Un apilador eléctrico bien seleccionado puede hacer el 80% del trabajo de un montacargas dentro del almacén, por una fracción del costo y en la mitad del espacio”.

La Elección Inteligente: Una Inversión en Productividad

En conclusión, la selección de maquinaria no debe ser una decisión apresurada. Requiere un análisis profundo de la operación actual y futura. Entender la sutil pero crítica diferencia entre un apilador y un montacargas es el primer paso para realizar una inversión inteligente. En la logística moderna, la compra correcta no es la que mueve una carga, sino la que acelera todo el negocio.