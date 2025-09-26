Forza Horizon 6 se va a Japón: novedades y fecha de lanzamiento

El próximo juego de la aclamada saga de carreras, Forza Horizon 6, estará ambientado en Japón. El anuncio fue realizado por Playground Games durante el Tokyo Game Show 2025. El juego se lanzará en algún punto de 2026 y llegará “primero a consolas Xbox y PC”. Aunque no se ha confirmado una fecha, se espera que, al igual que su predecesor, llegue posteriormente a PlayStation 5. El primer tráiler sugiere que podremos explorar tanto las calles de neón de Tokio como las zonas rurales del país.

El Festival Horizon Hace las Maletas: Próxima Parada, Japón

El rumor que ha estado en boca de todos los fans durante años por fin se ha hecho realidad. Después de llevarnos por las soleadas playas de Australia, las históricas carreteras de Gran Bretaña y los vibrantes paisajes de México, el Festival Horizon está listo para su próxima gran aventura. Y el destino no podría ser más emocionante.

En un anuncio que ha hecho explotar de emoción el Tokyo Game Show 2025, Playground Games y Xbox Game Studios han confirmado que la sede de Forza Horizon 6 será el país que muchos consideran la meca de la cultura automovilística: Japón.

La tierra del sol naciente, con sus sinuosas carreteras de montaña, sus autopistas de neón en Tokio y su inigualable cultura del tuning, ha sido el sueño húmedo de la comunidad de Forza durante más de una década. Ahora, ese sueño está a punto de convertirse en una realidad jugable.

¿Por Qué Japón? La Elección “Perfecta”

La decisión de ambientar el juego en Japón no es casualidad. Es una respuesta directa a una de las peticiones más insistentes de la comunidad. Don Arceta, director de arte del juego, explicó por qué Japón es el escenario ideal para el Festival Horizon.

Japón tiene una cultura tan única, desde los coches hasta la música y la moda, que lo hace perfecto para el próximo escenario de Horizon. Queremos asegurarnos de hacerle justicia al país en términos de representación auténtica.

Japón ofrece un cóctel de posibilidades que ningún otro país podría igualar:

Cultura del Drifting: Es la cuna del drifting . Podemos esperar eventos centrados en derrapes por las legendarias carreteras de montaña (touge), al más puro estilo Initial D .

Escena JDM (Japanese Domestic Market): El paraíso de los coches japoneses. Desde los clásicos como el Nissan Skyline GT-R y el Toyota Supra, hasta los modernos deportivos de Honda y Mazda.

Diversidad de Paisajes: Japón es mucho más que Tokio. El juego nos permitirá explorar desde las bulliciosas y futuristas calles de la capital, hasta los tranquilos templos rurales, los bosques de bambú y las costas pintorescas.

Las Cuatro Estaciones: El juego promete llevar el sistema de estaciones dinámicas a un nuevo nivel, con “cambios estacionales más realistas”. Imagina correr entre los cerezos en flor en primavera, bajo el sol del verano , con las hojas rojas del otoño o en las carreteras nevadas de Hokkaido en invierno.

El Primer Tráiler: Un Vistazo Fugaz pero Emocionante

El tráiler de anuncio fue breve, un “teaser” en toda regla, pero fue suficiente para disparar la imaginación. Aunque no mostró gameplay directo, sí nos dio una idea de la atmósfera y los escenarios que podremos explorar.

Playground Games ha prometido que revelarán más detalles y el primer gameplay a principios de 2026, probablemente en un Xbox Showcase.

¿Cuándo Sale y en qué Plataformas? La Exclusividad Temporal

Ventana de Lanzamiento: En algún punto de 2026 .

Plataformas de Lanzamiento: “Forza Horizon 6” se lanzará “primero en consolas Xbox Series X|S y PC “. Por supuesto, estará disponible desde el día uno en Xbox Game Pass .

¿Y qué pasa con PlayStation 5?

Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque el anuncio inicial habla de una exclusividad para el ecosistema de Xbox, la frase “primero en consolas Xbox” sugiere fuertemente que, al igual que ocurrió con Forza Horizon 5 (que llegó a PS5 en 2024, tres años después de su lanzamiento original), esta sexta entrega también llegará eventualmente a PlayStation 5.

La gran pregunta es cuánto tiempo durará esa exclusividad. ¿Serán unos meses? ¿Un año? Por ahora, es un misterio.

El Legado de Forza Horizon: Una Saga que no Deja de Mejorar

“Forza Horizon” se ha consolidado como el rey indiscutible de los juegos de carreras de mundo abierto. Cada entrega ha sido un salto de calidad respecto a la anterior.

Forza Horizon 3 (Australia): Introdujo una escala y una diversidad de paisajes sin precedentes.

Forza Horizon 4 (Gran Bretaña): Revolucionó el género con la introducción de las estaciones dinámicas, que cambiaban el mundo del juego cada semana.

Forza Horizon 5 (México): Llevó la fidelidad visual a un nuevo nivel , con una recreación impresionante de la geografía y la cultura de nuestro país.

La vara está muy alta. Para “Forza Horizon 6”, la expectativa no es solo que nos den un mapa de Japón, sino que capturen su alma, su atmósfera y, sobre todo, la pasión que ese país siente por los coches.

El Viaje de Nuestros Sueños está a punto de Comenzar

El anuncio de que “Forza Horizon 6” se ambientará en Japón es una de las noticias más emocionantes del año para cualquier amante de los videojuegos de carreras. Es la confirmación de un deseo que la comunidad ha expresado durante más de una década.

Playground Games tiene entre manos una oportunidad de oro para crear no solo el mejor “Forza Horizon” hasta la fecha, sino uno de los mejores juegos de carreras de todos los tiempos. La combinación de la probada excelencia del estudio con un escenario tan rico y venerado como Japón es una fórmula para el éxito.

La espera hasta 2026 será larga, sí, pero si algo hemos aprendido de esta saga, es que cada viaje vale la pena.

