Festival de Día de Muertos Colón 2025 estará ¡de miedo!

Autoridades dieron a conocer el programa de actividades del “Festival de Día de Muertos Colón 2025”, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre en el Jardín Héroes de la Revolución de la cabecera municipal.

En conferencia de prensa, el presidente municipal de Colón, Gaspar Trueba Moncada, destacó que este festival será una celebración llena de tradición, cultura y diversión.

Actividades para todos

Ahí, los asistentes podrán disfrutar de actividades como un tradicional desfile, concurso de altares, tranvía y caminata de leyendas, paseo de las ánimas, calaveritas literarias, catrinas y catrines, danzas folklóricas, carrera nocturna, carros alegóricos y altares.

Todo bajo una tónica de misticismo y espectáculo que nos caracteriza. Inclusive, este año Colón estará presente hasta en dos plazas de la capital queretana, Antea y Paseo Querétaro. Cada una de estas actividades fue pensada para que las familias colonenses y los visitantes vivan una experiencia segura, ordenada y profundamente significativa”, agregó Gaspar Trueba.

Tradición, cultura y festividad

En tanto, la presidenta del DIF Municipal, Elena Arreguín, invitó a todos a unirse al ‘Festival de Día de Muertos Colón 2025’, una gran fiesta familiar que reunirá tradición, cultura y festividad en un ambiente de unión y celebración.

En Colón, esta celebración cobra un sentido muy especial, pues las familias se reúnen para adornar altares, compartir ofrendas y mantener vivas las tradiciones y costumbres”, apuntó Elena Arreguín.

A su vez, el Secretario de Innovación, Cultura y Educación, Rubén Camacho Jiménez, destacó que este festival es una oportunidad para que la comunidad se reúna y celebre la rica tradición mexicana del Día de Muertos.

Por su parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Fernando Ibarra Casas, aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes.

La Directora de la Plaza Paseo Querétaro, Melisa Salinas, así como el Presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro (CANACO), Rene Jaurdán Loya Poletti, y el Vicepresidente de Turismo de la CANACO, Arturo Ruiz Galván, también estuvieron presentes en la conferencia de prensa y destacaron la importancia de este festival para la economía local y el turismo en la región.

El “Festival de Día de Muertos Colón 2025” promete ser una celebración inolvidable, llena de música, danza, arte y tradición.