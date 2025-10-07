Festival del Vino Queretano será en el municipio de Corregidora

La quinta edición del Festival del Vino Queretano se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre de 2025 en el municipio de Corregidora, como cierre de la temporada de vendimias en el estado.

La Secretaría de Turismo del estado de Querétaro (SECTUR), en voz de la directora de Planeación y Desarrollo Turístico, María José Torres Cervantes, hizo la presentación del Festival del Vino Queretano.

El vino, punto de encuentro

En presencia de representantes de ese municipio, la funcionaria destacó la relevancia del festival como un punto de encuentro entre productores, visitantes y amantes del vino, y como un motor de impulso para el turismo enogastronómico del estado.

Subrayó que este evento se ha consolidado como uno de los más esperados del año, ya que brinda la posibilidad de conocer a todas las casas productoras de vino de la entidad, en un solo lugar.

“Este festival no solo es una gran celebración, sino también el cierre perfecto para la temporada de vendimias. Querétaro es hoy en día un referente del enoturismo a nivel nacional, con más de 1.5 millones de visitantes anuales que disfrutan de nuestras rutas del vino, viñedos y casas productoras”, señaló.

Reunirá a todas las casas vinícolas

El presidente del Clúster Vitivinícola de Querétaro, Eugenio Parrodi Wiechers, informó a su vez que el Festival del Vino Queretano 2025 reunirá a todas las casas vitivinícolas de Querétaro, donde los asistentes podrán degustar, conocer y adquirir productos locales, además de disfrutar de experiencias gastronómicas, culturales y musicales.

Por primera ocasión, detalló Parrodi Wiechers, el festival se llevará a cabo en la Plaza Gran Cué del municipio de Corregidora, con el objetivo de hacer este encuentro abierto al público y acercar la cultura del vino a más personas que residen en la entidad y visitantes.

Habrá jornada técnica

El programa contempla una Jornada Técnica y el Salón del Vino el viernes 17 de octubre en el Hotel Hotsson, mientras que el sábado 18 y domingo 19 se abrirán las puertas del recinto principal en horarios de 12:00 a 22:00 horas y 12:00 a 19:00 horas, respectivamente.

Para esta edición, el presidente del Clúster Vitivinícola de Querétaro estimó la participación de más de 250 personas en las jornadas técnicas y dos mil asistentes por día durante el fin de semana, consolidando al festival como una de las celebraciones más importantes de la industria vitivinícola del centro del país.

“El Festival del Vino Queretano es una muestra más de la riqueza de nuestra tierra y la calidez de nuestra gente. Invitamos a todos a vivir y disfrutar el talento y la pasión de nuestros viticultores. Este 2025, el Festival del Vino Queretano avanza al siguiente nivel”, concluyó.