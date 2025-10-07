Querétaro vibra con talento local: Grupo Mantekilla ilumina el Congreso LAT 2025

Del 22 al 25 de septiembre, Querétaro vibra con talento local: Grupo Mantekilla se convirtió en el escenario del Congreso LAT 2025. Bodas sostenibles con un toque local, un evento que reunió a más de 700 profesionales del turismo.

Grupo Mantekilla ilumina el Congreso LAT 2025

Uno de los momentos más destacados y memorables fue protagonizado por Grupo Mantekilla liderado por Hernán de la Vega, un verdadero orgullo Artísticos y el alma de las veladas sociales del Estado. ¡Mantekilla: más que música, una experiencia!

No fue solo un espectáculo. La participación de Grupo Mantekilla fue una auténtica declaración de identidad, talento y visión. Esta agrupación, famosa por su formato espectacular y versátil, no solo iluminó el escenario: se conectó con el espíritu del congreso, fusionando arte, producción y energía local para crear una experiencia inmersiva e inolvidable.

Conoce los temas más relevantes de deportes.

Con más de 20 artistas entre músicos, cantantes, bailarines y animadores, Grupo Mantekilla ofrece un gran show. Parte de su elenco está conformado por artistas de distintos países, figuras de talla internacional y referentes para nuevas generaciones que buscan explotar su talento. Esta diversidad convierte cada presentación en una celebración global del arte, consolidando a Querétaro como un punto referente donde la música y la cultura trascienden fronteras y se proyectan en un escenario internacional.

Su capacidad de adaptación les permite transformar cualquier evento social, empresarial o

cultural en una puesta en escena de primer nivel, convirtiendo cada presentación en una

celebración vibrante del talento regional. Su presencia representa lo mejor de Querétaro.

Con más de una década de trayectoria, la agrupación ha participado en ferias, festivales,

eventos privados y producciones de alto nivel tanto en Querétaro como en otras regiones del país. Su formato flexible, creativo y profesional les ha ganado un lugar como uno de los grupos escénicos más reconocidos del Bajío.

Mantente informado en Alternativo.mx

¡Querétaro, plataforma del talento y la innovación!

Querétaro, un epicentro de talento e innovación, más allá de la infraestructura y la logística, este evento dejó claro que el verdadero valor radica en su gente, en sus artistas y en la rica cultura que Querétaro ofrece al mundo. Grupo Mantekilla fue un ejemplo perfecto de esto: una representación vibrante de que la sostenibilidad también implica fortalecer, visibilizar y celebrar el talento local.

Grupo Mantekilla, listo para conquistar nuevos escenarios

La participación de Grupo Mantekilla en el Congreso LAT 2025 transmitió un mensaje

contundente: Querétaro cuenta con artistas que pueden destacar en cualquier escenario global.

Su profesionalismo, dedicación y creatividad los posicionan como un referente en el nuevo

entretenimiento para eventos de alto nivel. Mientras Querétaro se establece como un destino para bodas y eventos sostenibles, Grupo Mantekilla encarna el alma que da vida a esta oferta.

Son el ritmo, el color, la emoción y el talento que emergen de la tierra queretana, listos para conquistar corazones… desde aquí hasta donde la música llegue.