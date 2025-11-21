Fátima Bosh gana el certamen Miss Universo 2025

Fátima Bosh ganó el certamen Miss Universo 2025 y se convirtió de esa manera en la cuarta mujer mexicana en alzarse con la corona.

Oriunda de Tabasco, Fátima Bosh llegó hasta la etapa final junto con la representante de Tailandia, el país anfitrión de la justa.

La septuagésima cuarta edición de Miss Universo tuvo como escenario el Impact Arena de Pak Kret, donde representantes de 120 países compitieron ante miles de espectadores.

La gala

Desde el inicio de la gala, Fátima Bosch destacó por su seguridad y su mensaje en favor de la autenticidad femenina.

En la presentación inicial de cada candidata, la tabasqueña tomó la palabra y gritó con entusiasmo “¡Viva México!”, generando una reacción inmediata entre el público y estableciendo su presencia desde el primer momento.

Al avanzar la velada, el presentador anunció el top 30 de finalistas. Fátima Bosch fue la primera mencionada, lo que marcó el inicio de su ruta hacia la corona y elevó la emoción entre sus seguidores en México, especialmente en Tabasco, donde cientos de personas se congregaron en el Parque Centenario 27 de Febrero para vivir cada etapa en comunidad.

En traje de baño

Para la fase de traje de baño, la mexicana modeló un diseño blanco con detalles dorados. Su carisma y seguridad en la pasarela atrajeron los aplausos del público y la atención del jurado.

Posteriormente, Fátima accedió al grupo de las 12 mejores. En esa etapa, apareció en la pasarela con un vestido de gala en tono rojo, adornado con detalles dorados y una capa larga.

Al avanzar al top 5, la tabasqueña compartió escenario con las representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas, participando en la ronda de preguntas y respuestas frente al jurado internacional.

Las respuestas clave

Durante la ronda de preguntas y respuestas dirigida a las finalistas del certamen, Fátima Bosch respondió dos cuestionamientos clave por parte del jurado:

Primera pregunta:

En tu perspectiva, ¿cuáles son los retos de ser una mujer en el año 2025 y cómo usarías el título de Miss Universo para crear un espacio seguro para las mujeres?

Respuesta:

“Como mujer, y como Miss Universo quiero alzar mi voz y quiero ponerla a servicio de los demás porque hoy en día estamos aquí para alzar la voz, para crear el cambio, y tener todo fuerte y conciso, porque somos mujeres que debemos pararnos, las mujeres que logramos pararnos con valentía, somos las que hacemos historia. Debemos pararnos con valentía, porque las mujeres que nos paramos con valentía hacemos historia”.

Segunda pregunta:

Si ganas el título de Miss Universo, ¿cómo usarías esta plataforma para empoderar a las mujeres jóvenes?

Respuesta de Fátima Bosch:

“Como Miss Universo les quiero decir que crean en el poder de su autenticidad, crean en ustedes mismos porque tus sueños importan, tu corazón importa, y nunca, nunca permitas que nadie te haga dudar de ti, y de tu valor, porque vales todo, eres poderosa y tu voz merece ser escuchada”.

Las otras tres coronas

Con su triunfo, se suma a la lista como la cuarta ganadora mexicana, un ciclo que inició con Lupita Jones en 1991 y siguió con Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2017.